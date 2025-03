Caos: Los crímenes de Manson, el documental en Netflix que explora teorías conspirativas sobre la Familia Manson en 1969

Caos: Los crímenes de Manson es un documental dirigido por Errol Morris que ofrece una perspectiva distinta sobre los infames asesinatos cometidos por la Familia Manson en 1969.

A través de una investigación exhaustiva, el documental cuestiona la narrativa oficial presentada durante décadas, sugiriendo posibles vínculos entre Charles Manson, la CIA y experimentos de control mental con LSD.

La producción se basa en el libro CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties de Tom O’Neill, quien dedicó más de veinte años a investigar las inconsistencias y posibles encubrimientos relacionados con estos crímenes.

El documental profundiza en teorías que conectan a Manson con programas gubernamentales secretos, como el Proyecto MK-ULTRA, y plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de los asesinatos y las fuerzas que pudieron haber estado involucradas.​

Errol Morris, reconocido por su habilidad para desentrañar complejas tramas en documentales como The Thin Blue Line y Wormwood, utiliza entrevistas inéditas, material de archivo y análisis detallados para ofrecer una visión que desafía las creencias establecidas sobre los crímenes de la Familia Manson.

La narrativa invita al espectador a reconsiderar lo que se sabe sobre estos eventos y a explorar las posibles conexiones ocultas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia.​

¿Quién es Errol Morris?

Errol Morris es un destacado director de documentales conocido por su enfoque investigativo y su capacidad para cuestionar narrativas oficiales.

A lo largo de su carrera, ha abordado temas complejos y controversiales, como en The Thin Blue Line, donde su trabajo contribuyó a la exoneración de un hombre condenado injustamente, y en Wormwood, donde exploró experimentos secretos de la CIA.

Su estilo distintivo combina entrevistas profundas con una narrativa envolvente, desafiando al espectador a cuestionar la realidad presentada.​

El documental Caos: Los crímenes de Manson profundiza en teorías que conectan a Manson con programas gubernamentales. ı Foto: Netflix

¿Dónde ver el documental Caos: Los crímenes de Manson?

Caos: Los crímenes de Manson tiene una duración de 96 minutos y estará disponible en Netflix a partir del 7 de marzo de 2025.

El documental se estrenará en el marco del festival Doc Fortnight 2025 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) antes de su lanzamiento en la plataforma.

Este documental ofrece una oportunidad para reevaluar uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense, presentando información que podría desafiar las percepciones establecidas sobre los crímenes de la Familia Manson.

La combinación de la meticulosa investigación de Tom O’Neill y la dirección de Errol Morris promete una experiencia reveladora para los espectadores interesados en el verdadero crimen y las teorías de conspiración.