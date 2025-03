The Best Thing | Te amo: ¿dónde ver el drama romántico chino con Xu Ruohan y Zhang Linghe?

"The Best Thing" se encuentra también con el título "Te Amo".

“The Best Thing”, títulada en español como “Te amo”, es un drama romántico chino basado en la novela Loving You is the Best Thing I Have Done de Sheng Li.

La historia sigue a Shen Xifan (Xu Ruohan), una gerente de hotel con una intensa rutina laboral que le causa insomnio y migrañas. En busca de alivio, prueba la medicina tradicional china y conoce al Dr. He Suye (Zhang Linghe).

Lo que comienza como una relación médico-paciente toma un giro inesperado cuando descubren que viven en el mismo vecindario.

Los protagonistas Shen Xifan y He Suye comienzan una relación inesperada que los ayuda a sanar heridas. ı Foto: iQIYI

Sus encuentros fortuitos hacen que poco a poco florezcan sentimientos entre ellos. Sin embargo, ambos tienen cicatrices del pasado: Shen Xifan sufrió una dolorosa primera relación, mientras que He Suye, herido por un amor anterior, ha cerrado su corazón.

A medida que Shen Xifan se acerca a él, He Suye redescubre la calidez del amor y comienza a ser él quien la persigue.

Entre malentendidos y momentos conmovedores, su relación se convierte en una historia de sanación mutua y segundas oportunidades.

Dirigida por Che Liangyi (Tiny Times) y escrita por Ou Sijia (Love O2O, Hidden Love), la serie promete una narrativa profunda con toques de comedia y romance.

Xu Ruohan interpreta a Shen Xifan, una gerente de hotel adicta al trabajo. ı Foto: iQIYI

¿Quién es Shen Xifan?

Shen Xifan es una gerente de hotel dedicada, cuya vida se ve trastornada por el insomnio y el estrés. Es interpretada por Xu Ruohan, conocida por Perfect and Casual y Out with a Bang.

Zhang Linghe da vida a He Suye, dedidado a la medicina tradicional china. ı Foto: iQIYI

¿Quién es He Suye?

He Suye es un médico de medicina tradicional china, reservado y serio, que se ha aislado del amor tras una dolorosa experiencia.

Zhang Linghe da vida a este personaje, quien también es actor de Love Between Fairy and Devil y Story of Kunning Palace.

¿Dónde ver completo el drama chino The Best Thing - Te Amo?

La serie tiene 14 episodios y está disponible en iQIYI con subtítulos en español y otros idiomas.

Para acceder a los episodios puedes entrar a su página web en www.iq.com y encontrarla con el título Te Amo.

En la plataforma encontrarás los 14 episodios, pero en ocasiones no todos los episodios pueden verse libremente.

Algunos episodios completos también pueden encontrarse en la página de YouTube de la plataforma.