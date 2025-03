Luca Onestini y Aleska Génesis viven romántica noche en La Casa de los Famosos All Stars.

Aleska Génesis y Luca Onestini se encuentran nominados esta semana en La Casa de los Famosos All Stars, pero esto no ha evitado que los participantes del reality show sigan mostrando que entre ellos hay una intensa conexión, lo que casi los lleva a dormir juntos hace poco.

La relación entre Luca Onestini y Aleska Génesis, ha dado mucho de qué hablar, ya que esto encendió los ánimos dentro de La Casa de los Famosos All Stars y provocó que se dividieran los bandos de los participantes e incluso, de la audiencia,

Aleska y Luca en la misma cama

Fue el pasado miércoles que la modelo venezolana finalmente logró cambiarse al cuarto Agua, sacando a Niurka del mismo. Con esto, consiguió de nuevo la cercanía con Lupillo Rivera, pero también con el modelo italiano que se encuentra en el programa.

Aleska no perdió el tiempo y no dudó en conversar durante la noche con Luca, quien le respondía de manera amable, a pesar de que no dejaban dormir a Caramelo. En un punto, incluso se acostaron juntos en la cama del italiano, lo que sorprendió a los seguidores del programa.

En un momento, Aleska le confesó a Luka que había estado llorando con Julia por la situación en el programa, por lo que Luca la abrazó y estuvieron unos momentos acostados en la cama, hasta que ella se levantó para dormir en su propia cama.

Incluso, en el video que publicó Telemundo, podemos ver el momento en el que Aleska se fija bien que Lupillo esté dormido para acostarse un momento en la cama con Luca, lo que ha hecho que muchos piensen en cuál es el juego de la famosa en el programa.

Aleska duerme con Luca en la misma cama, abrazados. Lukesca está más fuerte que nunca en la casa de los famosos all stars. 💕🔥💯 #LCDLFAlIStars pic.twitter.com/WiZCiDNY6t — Parababire (@Parababireee) March 7, 2025

Sobre la relación de Luca Onestini y Aleska Génesis, el público de La Casa de los Famosos All Stars, opinan lo siguiente: