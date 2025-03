Jimena Gállego habla de la detención de Aleska Génesis: ‘No se veía venir’ | VIDEO

Este lunes, Aleska Génesis fue eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, pero el verdadero drama llegó cuando la modelo fue detenida por las autoridades tras salir del recinto donde varios famosos se encuentran aislados por el reality show.

La detención de Aleska Génesis llegó de manera inesperada, pues la actriz ha asegurado su inocencia desde el año pasado, cuando fue detenida por primera vez por el presunto robo de unos relojes. Al parecer, la artista habría conseguido un amparo, que la llevó a poder entrar a las últimas dos ediciones de La Casa de los Famosos All Stars.

Muchos aseguran que esto ya había sido mencionado por algunos de los habitantes, como Alfredo Adame, quien había advertido que la venezolana tenía órdenes de aprehensión por robo de relojes de alta gama y que no podía pisar México.

Así se llevaron a Aleska Génesis

La conductora del reality show, Jimena Gállego, contó cómo fue la detención de la modelo y el modo en el que el foro tuvo que ser desalojado de un momento a otro, con lo que vivió momentos de incertidumbre al no saber qué sucedía.

En el programa Hoy Día, conversaron con Jimena, quien aseguró que Aleska “fue eliminada por el público” y aclaró que la producción no estaba coludida con las autoridades. “Me dicen ‘ya no va a haber entrevista’, pensé que Aleska estaba como Zerboni, que le dio un shock”, explicó.

“Vi algo muy diferente. Todo el mundo empezaba a correr, estaban sacando a gente de las oficinas”, relató y explicó que le indicaron que todos debían abandonar el lugar. Entonces fue cuando le dijeron “la fiscalía está llegando por Aleska”.

🚨🔥 JIMENA GÁLLEGO ROMPE EL SILENCIO 🔥🚨 La conductora de #LCDLFAllStars se pronuncia sobre la impactante detención de Aleska. ¿Qué dijo? ¿Telemundo sabía algo? 😱👀 pic.twitter.com/qk7CRzpfQY — Valeria Montes (@valeopina) March 11, 2025

Mencionó que “fue un operativo muy discreto”, ya que si bien habían muchas personas, los oficiales no estaban vestidos como tal y las camionetas no tenían algún logo que los identificara como la Fiscalía. “No se veía venir esto para nada”, explicó y detalló que solo vio las placas de los oficiales, pero no armas largas, como algunos mencionaban.

“Ella siempre ha dicho que es una mujer inocente y para eso están las leyes, para que lo demuestre”, cuenta Jimena Gállego al mencionar que espera que haya una resolución favorable para la ex integrante de La Casa de los Famosos All Stars.