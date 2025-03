Erubey de Anda pelea con Julia Gama en La Casa de los Famosos All Stars: ‘Tenía miedo’ | VIDEO

Erubey de Anda y Julia Gama tuvieron una acalorada discusión hoy en La Casa de los Famosos All Stars, donde los intermediarios fueron sus compañeros del cuarto Fuego y Tierra, lo que no evitó que se vivieran fuertes momentos de tensión.

Esto habría sucedido por una situación que ocurrió hace un par de semanas, cuando tanto Erubey de Anda como Aleska Génesis, parecían bastante preocupadas por la cercanía de Julia Gama con Lupillo Rivera, quien ha repetido en varias ocasiones que su gran debilidad son las mujeres e incluso, pidió ayuda a su equipo para evitar ‘cegarse’.

En su momento, Erubey externó su molestia con Lupillo e incluso fue con Julia para pedirle expresamente que no subiera a la suite ni a Lupillo ni a Luca Onestini. Ante esto, si bien la brasileña le respondió de manera amable, por lo bajó la criticó y aseguró que necesitaba clases de actuación.

Erubey de Anda y Julia Gama se pelean

Tras la función de cine donde se revivió el conflicto, Julia Gama y Erubey, por lo que ambas platicaron entre ellas, acompañadas de otros habitantes del reality show, lo que provocó un fuego cruzado.

“Yo sentí horrible”, expresó Erubey, ante lo que Julia respondió: “Yo lo que sentí horrible fue que no me hablas todo el día, estaba e una semana que me trataban bien raro todos y tu vienes ‘amor bebé’. Nunca me llamas así”, expresó.

Asegura que eso fue lo que hizo que tanto ella como Diego Soldano, pensaran que el tema estaba guionizado. “Porque yo venía a decirte con el corazón” respondió. “No entienden lo que pasé allá afuera. Tenía miedo. Estoy durmiendo con gente que se pelea horrible”, agregó.

Usuarios en redes sociales han reaccionado con algunos comentarios como:

"La VIVORESKA solo le soltó veneno a Eruboba y está se lo creyó“.

"ERUBEY se mal viaja un buen porque no le dijieron nada y menos Alejandra... Jamás mencionó a Lupillo pero su entorno es Lupillo y todo lo entiende sobre él“.

“Carrito a Julia, que juegue sola".

"Pues Julia no mintió“.