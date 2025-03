Aleska Génesis convoca a conferencia y no va: ‘Ha sufrido una amenaza de muerte’

Aleska Génesis no asiste a la conferencia de prensa que convocó.

El pasado 10 de marzo, Aleska Génesis fue detenida tras su salida de La Casa de los Famosos All Stars, lo que sorprendió a sus seguidores y generó gran controversia en redes sociales.

Hoy se tenía programada una conferencia de prensa en la Ciudad de México para dar detalles de su proceso legal, pero Aleska no asistió por presuntamente recibir amenazas.

La modelo venezolana estaba presuntamente involucrada en un caso de robo de relojes de alta gama que ocurrió en 2024, relacionado con una denuncia del empresario Javier Rodríguez Borgio.

A pesar de haber sido detenida previamente en enero de 2024 por el mismo caso, Aleska había sido liberada por falta de pruebas, aunque algunos especulan que pudo haber pagado una fianza para participar en el reality show.

La detención se produjo cuando Aleska Génesis regresaba a México, ya que existía una orden de aprehensión en su contra.

En las imágenes del momento, se observa a Aleska visiblemente afectada y llorando mientras se le entrega la orden de aprehensión.

Para dar mayores detalles sobre su proceso legal, la modelo Aleska Génesis convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa hoy a la 1:00 pm en un domicilio particular de la colonia San Miguel Chapultepec, en la CDMX.

Sin embargo, no apareció a la cita. Su abogado dio detalles al respecto.

¿Por qué no fue Aleska Génesis a la conferencia de prensa que convocó?

La exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars no asistió a la conferencia de prensa hoy. Su abogado explicó que Aleska Génesis recibió presuntamente una amenaza de muerte, por lo que, para garantizar su seguridad, no asistió y sólo se conectó un momento por Zoom.

“Nuestra clienta ha sufrido una amenaza de muerte. Y esa es la razón por la que, al no tener condiciones de seguridad de poderla protegerla, para traerla a esta conferencia de prensa, no ha asistido”, explicó.

“Queremos decirles que, anteriormente, hubo dos amenazas por parte del empresario. Bueno, la primera amenaza tuvo que ver a principios de enero, cuando ingresa Génesis al país. Previo a eso, antes de, ya estando la hermana volándose a la Ciudad de México, a Michelle le llegó un mensaje diciendo que iba a conocer qué bonito era Santa Marta.¿Qué pasó? Baja del avión y es detenida y fue llevada a Santa Marta”, agregó el representante legal de Aleska Génesis.

“Como ustedes saben, esa es una primera ocasión que hay una amenaza que se cumplió. En este segundo momento, será justamente el día que Aleska Génesis va a salir del programa y vuelve a llegar una amenaza con esas características, que va a ser motivo de otra denuncia. Entonces, hay dos amenazas que se cumplieron. Anoche que se recibió esta amenaza, la tuvimos que tomar muy en serio porque hay dos amenazas anteriores cumplidas“, finalizó.