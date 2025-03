¿Qué hace actualmente Erik Per Sullivan de ‘Malcolm el de en medio’? l FOTO

Erik Per Sullivan

Erik Per Sullivan, actor conocido por interpretar a Dewey en Malcolm el de en medio, ha generado interés recientemente debido al revival de la serie.

A pesar de que la mayoría del elenco original regresa para esta nueva etapa, Erik Per Sullivan ha decidido no participar.

Esto se debe a que el actor se retiró de la actuación en 2010 y ha permanecido alejado del mundo del entretenimiento desde entonces.

“He decidido dejar la actuación definitivamente”, explicó en una entrevista el actor estadounidense.

A pesar de su paso por proyectos como la serie Come on Over y la película animada Arthur y los Minimoys, Sullivan dejó claro que su decisión era irreversible.

¿Qué ha hecho Erik Per Sullivan tras su retiro?

Desde su retiro, Erik Per Sullivan ha enfocado su vida en la literatura, estudiando en una prestigiosa universidad estadounidense y especializándose en literatura victoriana.

Este giro hacia una carrera académica es algo que sus compañeros de Malcolm el de en medio han respetado, destacando su valentía por seguir un camino distinto al de la fama.

En el revival de la serie, producido por Disney+, Caleb Ellsworth-Clark asumirá el papel de Dewey, debido a la ausencia de Sullivan.

Aunque la mayoría del elenco original, incluyendo a Frankie Muniz, Bryan Cranston y Justin Berfield, regresará, la ausencia de Dewey marcará un cambio en la dinámica del show que marcó la infancia de millones de personas en el mundo.

En este nuevo proyecto también se presentarán personajes inéditos, como la hija no binaria de Malcolm, interpretada por Keeley Karsten.

A sus 33 años, Erik Per Sullivan ha optado por una vida más privada y alejada del ojo público. Esta decisión ha sido respetada por sus excompañeros, quienes la consideran una elección valiente y admirable.