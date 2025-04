Despiden a Enrique Madrid, actor que Pablo Montero golpeó en ‘Perfume de Gardenia’

Este fin de semana, comenzó un gran escándalo porque Pablo Montero habría golpeado a uno de sus compañeros de la obra de teatro Perfume de Gardenia. Enrique Madrid no se quedó callado y ha alzado la voz sobre la agresión que habría sufrido en el teatro.

Pablo Montero golpea a Enrique Madrid y despiden al actor agredido

De acuerdo con Enrique Madrid, víctima de Pablo Montero, el también actor estalló cuando le pidió que entrara a dar las gracias junto a Kimberly. Al parecer, en un momento de distracción, Pablo habría estado a punto de resbalarse, lo que provocó un gran enojo en él.

Se le informó además que tendría una última función antes de ser despedido de la producción, situación que Enrique Madrid criticó a la producción por no respaldarlo como víctima y no tomar las medidas adecuadas después del incidente.

“Me ofrecieron cinco mil pesos para revisarme la mandíbula, las cosas médicas y que les firmara una carta para ya no demandar a Pablo (...) Fue un puñetazo en la mandíbula”, contó recientemente.

En ese sentido, se sabe que si bien Pablo le ofreció una disculpa por su exabrupto, Enrique no la aceptó por haber sido violentado. “No fue verdadero y no fue sincero. Lo sentía como el beso de Judas, primero puñetazo, luego amenaza y luego empujón. Son tres cosas que me hizo (...) una disculpa falsa, más hipócrita que nunca”, agregó a Hoy.

Omar Suárez reacciona a la polémica

Omar Suárez, productor de Perfume de Gardenia, asegura que Enrique Madrid llevaba varias semanas provocando a Montero. “Ya había entrado en esta dinámica este señor, lo había empujado ya dos veces anteriores, él es el encargado de ir y decirle ‘ya vas, va tu escena’ y llevarlo casi casi al stage, porque la obra es tan larga que los actores no pueden estar al pie del escenario durante tres horas, van y vienen a los camerinos”, señaló Suárez.

“Todos sabemos que Pablo es una buena persona, porque realmente es un buen tipo, pero todo tiene un límite en la vida, entonces, creo que lo agarró en ese momento en el que estábamos acabando la función, ya estábamos en las gracias y fue cuando lo empujó y le dijo ‘ya vas, sal, gracias, sal’, a nadie nos gusta que nos empujen”, añadió.

Además, advirtió que si Enrique decide tomar acciones legales, no contará con su apoyo. “Le dije que si realmente estaba dañado, yo le daba el dinero y lo cubría como producción", expresó.

Gabo Cuevas reveló que Omar Suárez prohibió a los actores hablar sobre lo ocurrido: “Ya busqué a cuatro actores de la obra y me dijeron ‘no podemos hablar, es una situación delicada’, pero sí me mandaron un amplio WhatsApp donde las versiones son muy parecidas a las de Enrique (...) Yo no tengo por qué mentir, no fue una simple cachetada, fue un puñetazo”.

Por su parte, se ha revelado que Enrique Madrid sí se está asesorando para levantar una denuncia en contra de Pablo Montero por la agresión que sufrió por su parte en la obra Perfume de Gardenia.