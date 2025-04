Maryfer Centeno incursiona en el stand up: ‘Quiero reírme de mí misma’

Maryfer Centeno, conocida por su expertise en grafología y lenguaje corporal, ha anunciado que incursionará en el mundo de la comedia. A través de sus redes sociales, la especialista reveló que se encuentra preparando su debut como comediante de stand up, una faceta completamente nueva en su carrera.

“Estoy preparando un curso, gracias Gon Curiel. Bueno, me está dando un curso de stand up porque estoy preparando mi propia rutina, lo cual me tiene sumamente contenta, sumamente emocionada", comentó en un video compartido con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Este cambio de rumbo artístico se debe a su deseo de diversificar su trayectoria y, al mismo tiempo, aprender a reírse de sí misma, dijo.

Agregó que la participación en este curso con Gon Curiel busca ofrecerle las herramientas necesarias para desarrollar su primer show en este género.

Maryfer Centeno busca hacer una catarsis

Maryfer Centeno expresó que este proyecto también le permitirá hacer catarsis y compartir una nueva versión de ella misma con su público, especialmente tras las críticas que ha recibido en redes sociales en los últimos meses.

“Por un lado, hacer catarsis componiendo con la enorme Emilia Vega, y por otro lado, poderme reír de mí misma con el gran Gon Curiel en este show de stand up el cual va a ser extraordinario", reveló, mostrando su entusiasmo y motivación.

Además de su incursión en la comedia, Maryfer Centeno también está explorando la composición musical, tomando clases con Emilia Vega como una forma de liberar las emociones acumuladas durante su vida y carrera.

Sin embargo, la experta dejó claro que este giro no significa que abandonará su especialidad en lenguaje corporal y grafología. Al contrario, ve este nuevo proyecto como una forma de conectar de una manera diferente con su audiencia.

“Estoy muy contenta, ¿qué les puedo yo decir?”, concluyó, mostrando una actitud positiva ante los nuevos retos.

Aunque las reacciones en redes sociales han sido mixtas, con algunos seguidores aplaudiendo su versatilidad y otros curiosos sobre cómo integrará su estilo único en la comedia, la expectativa por conocer el resultado de esta nueva faceta es alta.

Maryfer Centeno se prepara para subir al escenario y probar suerte en un terreno completamente nuevo para ella. “Quiero reírme de mí misma”, finalizó.