¿Maryfer Centeno estará en La Casa de los Famosos México 3?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya está en camino, pues a varios meses de la fecha de estreno, se han comenzado a generar las expectativas de quiénes serán los habitantes que veremos en el programa, donde ha saltado el nombre de Maryfer Centeno, la polémica grafóloga.

¿Maryfer Centeno será habitante en La Casa de los Famosos México 3?

De acuerdo con la periodista Martha Figueroa, Centeno habría sido invitada para participar en La Casa de los Famosos México 3, lo que desató una ola de diversos comentarios y especulaciones en la audiencia.

Según la información de la comunicadora, la influencer había mostrado interés en la propuesta, pero no ha dado un sí definitivo de momento. “A ella sí le gusta salir y estar. Te voy a decir por qué, o sea, no está confirmada, pero se la ha pasado preguntándonos a todos de: ‘Oye, ¿tú entrarías? ¿Será bueno entrar?’. Se le nota luego, luego, que le ofrecieron y no sabe qué hacer”, comentó la periodista

Cabe mencionar que el estar en el polémico programa es un arma de doble filo, pues si bien te puede asegurar reconocimiento y cariño por parte del público, también puede traerte problemas en tu carrera si es que no tienes cuidado y no logras diferenciar lo bueno de lo mano durante el aislamiento.

Centeno se encuentra en un momento complicado de su carrera, pues a pesar de que ya puso fin a su pelea legal con Mr Doctor, la mujer es tachada de “charlatana” por varios usuarios en redes sociales que consideran que la grafología no es una ciencia y critican que su escuela especializada en esta disciplina no cuente con los papeles necesarios para que los estudios tengan validez.

¿Qué dijo Maryfer Centeno?

A través de sus redes sociales, la grafóloga publicó un video con la pregunta escrita de si formará parte del reality más famoso de México. Sin embargo, en vez de decir algo, se limita a reírse y luego hace un gesto de ‘silencio’.

Si bien esta podría ser una manera de mantener la atención, también podría tratarse de una burla de parte de Maryfer Centeno frente a los rumores de su participación en La Casa de los Famosos México 3. Habrá que esperar para descubrir si la veremos conviviendo con el resto de habitantes o si solo se trataban de especulaciones.