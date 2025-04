Maldición del Rey Dragón: ¿Dónde ver esta serie sobre un joven envuelto en secretos y traiciones?

La Maldición del Rey Dragón es una serie llena de misterio y magia, donde lo prohibido se convierte en realidad.

El protagonista, un humano, es marcado por un destino impensable: ser compañero de un dragón, pero no de cualquiera, sino del temido Rey Dragón, una criatura cuya belleza oscura y poder mortal son tan temibles que las historias sobre él se susurran en secreto.

Esta marca, aparentemente un destino fatal, podría ser el fin del joven o el principio de algo mucho más grande.

A lo largo de los 70 capítulos, el ser marcado se enfrenta a su destino, cuestionando si su unión con el dragón será su perdición o el descubrimiento de un secreto ancestral capaz de cambiar el curso de todo.

Maldición del Rey Dragón, serie. ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La trama explora las tensiones entre lo prohibido y lo inevitable, mientras se desvelan misterios, secretos de poder y una relación peligrosa entre el humano y el dragón. La serie se mueve entre la aventura, el suspenso y la intriga, manteniendo a los espectadores atrapados con cada revelación.

La conexión con el Rey Dragón podría cambiarlo todo, pero también podría costarle la vida al protagonista. ¿Qué destino le espera? El misterio sigue creciendo mientras avanza la serie.

Te compartimos el tráiler.

¿Dónde ver Maldición del Rey Dragón?

Maldición del Rey Dragón, en inglés llamada Curse of the Dragon King, es una serie producida por la conocida plataforma ReelShort. Aunque está en inglés, se puede ver con subtítulos en español, ya que aún no cuenta con doblaje.

La serie está disponible a través del sitio web y la aplicación de ReelShort, la cual puedes descargar en tu dispositivo móvil para verla en cualquier momento.

El primer episodio se puede disfrutar de forma gratuita, pero después del período de prueba, será necesario suscribirse para continuar viendo los 70 capítulos restantes.

Además, los primeros tres episodios también se pueden encontrar de manera gratuita en YouTube, donde está disponible toda la lista de reproducción.

Otras historias que te pueden interesar:

Banquete del Poder: Narra la historia de Nick, un hombre con una vida secreta que promete riqueza a su esposa Bella, quien lo traiciona al final. A lo largo de la trama, Nick se da cuenta de que su verdadero amor es Elena, quien lo ama por lo que es, no por su poder. La serie explora temas de traición, poder y el valor del amor genuino.

La Reina Lobo Alfa Regresa: Sigue a Jessica, la Reina Lobo, quien, cansada de la guerra, se oculta como curandera en el bosque. Decide enviar a su hija a vivir con la manada Russo, sin saber que la tratarán como esclava. Al descubrir el abuso, Jessica busca venganza, enfrentando a la manada y a Lord Killian Darkmoon para restaurar el equilibrio.

Heredera Verdadera vs. Reina Falsa: Sigue a Hailey Kaplan, una joven rica que decide ocultar su verdadera identidad al ingresar a una escuela pública. Allí, Candice Mathis, la hija de la sirvienta, finge ser la heredera de los Kaplan, ganando popularidad mientras Hailey lucha por recuperar su lugar y enfrentarse a las intrigas sociales.