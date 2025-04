Asistentes del AXE Ceremonia, sorprendidos y consternados por accidente mortal

Asistentes al festival AXE Ceremonia se dijeron sorprendidos y consternados al enterarse del fallecimiento de dos personas a causa de un accidente con una estructura decorativa—los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández—, pues durante el encuentro musical no supieron de los hechos, pues las actividades transcurrieron de manera normal.

“Me tuvo que mandar un mensaje mi mamá para enterarme (del accidente). Le preguntamos después a un policía y negó todo, que no pasó nada y que todo estaba bien”, dijo a La Razón una joven proveniente de Sinaloa.

"Hasta estaban los peritos aquí, se debió haber cancelado", reclaman los asistentes al AXE Ceremonia tras accidente mortal. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte otra joven comentó que era indignante “que no tengan esas medidas de seguridad”, y exigió que los eventos masivos deberían garantizar “que no va a haber un accidente como ese”.

Otra asistente consideró que fue negligente que los organizadores del festival AXE Ceremonia no hayan informado del accidente en el que fallecieron dos fotógrafos.

Berenice Giles y Miguel Hernández eran fotógrafos que asistieron a AXE Ceremonia por parte del medio Mr. Indie. ı Foto: Redes sociales

“Considero que es negligencia de parte del festival, porque es necesario informarle a las personas para evitar que vuelva a ocurrir”, dijo a este diario una joven cuando en la madrugada salía del Parque Bicentenario.

“También deben hacerse responsables de ese tipo de cosas. No me parece justo que no hayan mencionado qué pasó y que el festival haya continuado de manera normal”, agregó.

Otra asistente señaló que nadie les informó nada adentro del festival.

“Nadie nos informó nada allá adentro. No sabemos qué ocurrió. Me impactó mucho, porque no es cualquier cosa, son dos fallecidos. Me asustó mucho el hecho de que dejaran pasar todo como si nada hubiera ocurrido. Se me hace algo muy trágico”, externó.

“Se tuvo que haber cancelado”

Dos asistentes dijeron a este diario que se debió cancelar el festival, pues fue hasta que salieron del Parque Bicentenario que comenzaron a llegar los mensajes de sus familiares que les preguntaban si estaban bien. Ellas desconocían que dos personas habían fallecido tras un accidente durante el encuentro musical.

“Viendo las fotos, hasta estaban los peritos aquí. Se debió haber cancelado”, dijo una de ellas.

