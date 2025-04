Padres de asistentes a AXE Ceremonia, molestos porque no suspendió actividades tras accidente mortal

Padres de familia que esperaban a sus hijos afuera del Parque Bicentenario, donde tuvo lugar el festival AXE Ceremonia, expresaron a La Razón su molestia porque los organizadores no informaron del accidente en el que fallecieron dos fotógrafos, al caer una estructura de metal.

“Lo correcto era que se cancelara el evento, por seguridad de todos, porque no se sabía si más estructuras estaban dañadas. Pero con tanta gente, cancelar tal vez hubiera generado caos”, dijo a La Razón, la madre de una joven de 17 años que acudió al festival.

Fiscalía capitalina inició investigación por caída de estructura decorativa en AXE Ceremonia, que provocó la muerte de dos asistentes. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, otra mamá comentó: “Me enteré por las noticias, debieron haber suspendido la actividad cuando ocurrió el accidente”.

Otra madre de familia reclamó que no se informara del accidente y que el festival continuara.

“Me enteré apenas de lo que ocurrió, vengo desde Tecámac pensando que aquí dejé a mi hija segura. Estos eventos no están bien organizados, tanto que se paga para que corra riesgo quién sea. Fue temprano y apenas están saliendo”, expresó la señora Lucila González.

Berenice Giles y Miguel Hernández eran fotógrafos que asistieron a AXE Ceremonia por parte del medio Mr. Indie. ı Foto: Redes sociales

Mientras que otra mamá externó su preocupación. “¿Saben que murieron personas adentro?”, comenzó a decirles a las personas que salían del festival.

Padres preocupados trataron de contactar a sus hijos

Al enterarse del accidente en el AXE Ceremonia, a través de redes sociales o de noticieros, algunos padres de familia trataron de comunicarse con sus hijos para saber si se encontraban bien, pues el festival no había informado nada ni se había dado a conocer la identidad de las personas fallecidas.

“En Facebook me di cuenta, le escribí a mi hijo, pero no tenía señal. Por lo menos hubieran avisado para que uno pregunte por sus hijos, porque no sabíamos nada. Eran las nueve de la noche cuando respondió”, expresó la madre de familia.

