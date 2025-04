Fedelobo le revienta una botella de vidrio a Luisito Rey en la cara | VIDEO

Lo que tenía que ser un emotivo reencuentro, se transformó en un momento de tensión, durante la reciente entrevista que publicó Luisito Rey en su canal de YouTube, donde tiene una incómoda entrevista con Fedelobo, quien fue uno de sus colegas en el famoso Werevertumorro Crew.

Una vez más, Fedelobo y Luisito Rey se juntaron para grabar un video, el cual al final, tiene un momento impactante cuando vemos a uno de ellos romper una botella de vidrio en la cabeza del otro, mientras se encontraba visiblemente molesto.

Luisito Comunica y Fedelobo ‘pelean’ en un video

En su cuenta de YouTube, Luisito compartió un video en el que podemos ver a los youtubers interactuar de manera bastante incómoda, un formato que implementó el influencer para que sus entrevistas sean diferentes a la de otras personas.

Después de varias preguntas, podemos ver como Fedelobo habría comenzado a desesperarse por algunos cuestionamientos de su amigo, quien lo llamó “afeminado”.

El momento de quiebre llegó cuando Luisito hizo un chiste donde comparaba a Fedelobo con Julión Álvarez, cosa que habría generado molestia en su compañero. “Está bien que me hagas preguntas de Félix, de YouTube, mi pinc** narizota está ching**, pero esas mamad** de compararme con Julión, para hacerme burla no está bien. Bájale de hue***, wey”, dijo el creador de contenido.

Después de que Luisito Rey insistió en que no tenía nada de malo, Fedelobo se exasperó y le dijo: “Vete a la ve***, yo pensé que iba a ser algo chido...”, mencionó, “cuando quieras, nos rompemos la p*** madre”.

Fue entonces que Luisito Rey llamó a Fedelobo ‘naco’ y comenzó a cantar la canción ‘Las Mulas de Moreno’ de Julión Álvarez, por lo que él regresó bastante molestó y no dudó en golpearlo con una botella que estrelló directo en la cara del influencer.

Hay que mencionar que este momento no fue más que una referencia que quisieron hacer los ex integrantes del Werevertumorro Crew a Otro Rollo, cuando Adal Ramones fue golpeado en pleno programa. Por ello, lo sucedido entre Fedelobo y Luisito Rey fue un plan de ambos famosos y no se trató de una pelea real.

Mira la entrevista completa entre Fedelobo y Luisito Rey