El dragón, ¿Dónde ver el drama completo de crecimiento y cambio?

La serie en formato vertical llamada El Dragón, es una historia de transformación y superación, donde un hombre común irrumpe en un mundo que no le pertenece y, contra todo pronóstico, comienza a ganarse el respeto y abrirse camino gracias a su carácter decidido y su visión.

¿De qué trata El dragón?

El Dragón es una serie dramática que narra la historia de Sergio Paz, un repartidor que, bajo el pretexto de entregar un pedido urgente, irrumpe en la sala de conferencias del Grupo Realeza y resuelve una crisis comercial con pocas palabras.

El Dragón ı Foto: Especial

Sergio recuerda una promesa hecha por la Sra. Robles hace treinta años: si alguien lo despreciaba, debía abofetearlo, pisar sobre sus hombros y proclamar que nació extraordinario y merece un respeto supremo.

La trama se centra en la transformación de Sergio de un repartidor común a una figura influyente en el mundo empresarial, enfrentando desafíos y ganándose el respeto de quienes lo subestimaron.

A través de su ingenio y determinación, Sergio demuestra que la grandeza puede surgir de los lugares más inesperados, desafiando las expectativas y redefiniendo su destino.

¿Dónde ver El dragón?

La serie cuenta con 98 episodios en total y se encuentra disponible a través de la plataforma Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita y después, debes comprar el resto de la historia.

Puedes encontrar la serie a través de la plataforma de Dailymotion al buscarla por su nombre en inglés, The Mystical Loong: One True Dragon o también como Underlying Dawn: The Rising Ruler.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series que podrías disfrutar:

​Me Pide Matrimonio una Rica Hermosa en el Banquete de Repudio: Juan Leo, un joven proveniente de una familia inmensamente rica. A pesar de su linaje, Juan se enamora de su amiga de la infancia, Susana Santo. Tras salvarla de un accidente, Juan sufre una grave lesión que lo deja paralítico, según los médicos. En la víspera de su boda, Juan planea revelar su recuperación poniéndose de pie durante la ceremonia, pero descubre que ella lo engaña.

Las maravillas gemelas y su enigmático papá: Tras ser traicionada en el amor, una mujer es salvada por el Sr. Jorge, un hombre poderoso y enigmático. Ella desaparece por cinco años, durante los cuales da a luz a gemelos.

Boda Exprés: Ella Siempre Actúa de Manera Inesperada: Rocío Montes es una joven que fue enviada por su madrastra a una secta en la montaña. Con la tutela de su maestra, la joven aprende técnicas de cultivo espiritual y creció aislada de las normas sociales y con una comprensión muy limitada de las relaciones humanas. Rocío conoce a Leo García, un hombre con quien comienza a interactuar en un mundo completamente nuevo para ella.