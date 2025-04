Revivir para vengarse, ¿Dónde ver la serie completa de justicia y empoderamiento?

La serie en formato vertical, Revivir para vengarse, narra el camino de una mujer desde la traición hasta su lucha por recuperar su vida y dignidad. El drama explora temas de justicia, redención y empoderamiento.

¿De qué trata Revivir para vengarse?

Revivir para vengarse es un drama que narra la historia de Elena, una mujer que es traicionada por su prometido y su amante durante el día de su boda.

A la mujer le arrebatan su fortuna familiar e incluso, la asesinan para robar sus órganos. Sin embargo, recibe una segunda oportunidad del destino, por lo que revive en el pasado.

Es así que, consciente de que será traicionada, Elena decide cambiar su destino y buscar venganza contra aquellos que la lastimaron en el pasado, lo que la llega a enfrentar a sus enemigos.

¿Dónde ver Revivir para vengarse?

La serie tiene un total de 77 episodios que se encuentran disponibles al pagar la plataforma de Goodshort, aunque los primeros 6 capítulos de la historia, los puedes ver de manera gratuita.

Una alternativa gratis es ver la serie en Dailymotion, donde la puedes encontrar por su nombre en inglés, Returned To Make Them Pay. Algunos canales que cuentan con la historia son Daily Media, Top New Movie, entre varias otras.

Otras series que te pueden gustar

A continuación, te compartimos algunas otras series que podrías disfrutar si deseas ver más dramas y series de este tipo:

Contraataque de la Reina Lycan: Aurora, una noble reina Lycan que toca una poción de bruja en un acto de amor, con la intención de poder estar con su salvador, Jacob. Sin embargo, la historia toma un rumbo sombrío cuando Jacob la traiciona y la ridiculiza como una Pícara, dejándola despojada de su estatus y dignidad.

Mimada por mi millonario Sugar Daddy: Heather Kirk es una joven agobiada por los problemas de su hermano y las deudas familiares, por lo que está desesperada por una solución rápida. Es así que acepta un contrato y se vuelve amante del poderoso Declan Reed, un CEO que la había salvado de una peligrosa amenaza.

La Reina que nació del encierro: Alma Flores es una joven que es adoptada por sus padres biológicos, por lo que logra salir del orfanato. Sin embargo, al llegar a su hogar, su sueño de tener la vida de sus sueños se ve truncado por Carla, una impostora que a través de los años, vivió como la hija legítima, por lo que encuentra la manera de arruinarla.