Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, revela su delicado problema de salud: ‘Ya no puedo respirar’ | VIDEO

Humberto Vélez, legendario actor de doblaje mexicano y ampliamente conocido por dar voz a los personajes como Homero Simpson y Winnie Pooh, sorprendió al habar recientemente sobre su delicado estado de salud, lo que ha desatado preocupación entre sus fans.

Fue durante el programa El Retake de Luis Carreño (voz de Bob Esponja) que Humberto Vélez habló como nunca sobre una enfermedad crónica que afecta gravemente su calidad de vida y particularmente, la capacidad de respirar.

Humberto Vélez habla de su estado de salud actual

El actor de doblaje de 70 años de edad, habló de manera directa sobre qué el pasada y admitió: “Ya no puedo respirar”. Posteriormente, elaboró: “Muy bien, como puede estar a los 70 años con todos los achaques de la edad propios convirtiéndose en enfermedades crónico degenerativas, anuncio de la próxima muerte”.

El famoso confesó en ese sentido que son varios los recursos médicos de los doctores para sobrellevar su estado de salid en la actualidad.

“Me pusieron un respirador, tengo audífonos para la sordera, tengo lentes intraoculares, luego encima y luego estos para ver de cerca. Ya no te digo lo demás porque necesito aparatos para que funcione todo”, explicó.

¿Qué le pasa a Humberto Vélez?

“Tengo lo que se llama apnea del sueño. Dejo de respirar 130 y tantas veces cada noche durante 36 segundos cada vez. Cada vez es más el peligro de no respirar y no despertar”, sentenció el actor, dejado ver lo riesgoso de esta enfermedad que no tiene cura.

Y es que al apnea del sueño puede generar fatiga crónica, problemas cardíacos y otras complicaciones si no se trata de manera adecuada, por lo que un diagnóstico temprano es ideal para minimizar los riesgos y daños.

A pesar de todo, Vélez mantiene una actitud positiva frente a las adversidades. “La verdad, el ánimo es lo que importa; el cuerpo no va funcionando, pero si te funciona la mente y el deseo de seguir adelante, ya está”, expresó con entereza. “Te pones todas las muletas que te tengas que poner hasta que de plano no funcione y ya contra eso no se puede pelear”, concluyó.