Papi, el Fanático de Mami, ¿Dónde ver el drama completo de amor redimido?

La serie dramática titulada Papi, el Fanático de Mami, en el que nos encontramos con una historia de familia, reencuentro y segundas oprtunidades.

¿De qué trata Papi, el Fanático de Mami?

Papi, el Fanático de Mami narra la historia de Tania Carrillo, una actriz de bajo perfil que, hace ocho años, se casó con Marco Olmos, CEO del Grupo Olmos, cumpliendo el último deseo de su abuelo.

Papi, el Fanático de Mami ı Foto: Especial

Tras quedar embarazada inesperadamente, Tania decide divorciarse. Seis años después, la familia Olmos descubre que Lili, la hija de Tania, es en realidad hija de Marco, lo que desencadena una búsqueda por toda la ciudad.

Durante este tiempo, Tania enfrenta humillaciones en su trabajo como actriz, y Lili es encerrada en una caja de utilería en un set de grabación. Marco llega justo a tiempo para rescatarlas, pero no reconoce a su propia hija.

En una fiesta, la Sra. Olmos revela la identidad de Lili, descubriendo que Tania es la exesposa de Marco. Tras conocerse la verdad, Marco le declara su amor públicamente, y finalmente, Tania y Marco se reconcilian, se casan de nuevo y tienen mellizos, alcanzando el éxito tanto en el amor como en su carrera.

¿Dónde ver Papi, el Fanático de Mami?

La serie cuenta con 63 episodios en la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita a través de la plataforma antes de adquirir el resto.

Una alternativa gratuita es entrar a la plataforma Dailymotion, donde puedes encontrar la historia como From No Name to His One and Only.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series y dramas que podrías disfrutar si te gustan las historias intensas, llenas de cambios y romance.

El Alfa y su Luna por contrato: Lauren Turner, una mujer lobo que busca controlar su instinto enloquecido. Su vida se complica aún más cuando el poderoso Alfa, Sebastian Ashford, la obliga a casarse con él mediante un contrato matrimonial.

Amor sustituto: Coqueteos del jefe: Un jefe y su esposa sustituta poco agraciada comienzan su relación sin demasiado interés, pero poco a poco, dejan de oponer resistencia a la fuerte química entre los dos.