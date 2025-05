Despertar de la Dra. Zamora, ¿Dónde ver el drama chino de una ginecóloga traicionada?

Despertar de la Dra. Zamora es una serie dramática china en la que conocemos la historia de una mujer que sufre un desengaño, pero logra afrontar y superar la traición de la mejor manera para si misma

¿De qué trata Despertar de la Dra. Zamora?

La serie Despertar de la Dra. Zamora narra la historia de Yareli Lucero, una destacada ginecóloga que, tras diez años de matrimonio con Elías Rivas, descubre su infidelidad con Aitana Lucero, con quien ha tenido un hijo.

Despertar de la Dra. Zamora ı Foto: Especial

Además, Yareli ha soportado el constante abuso de su suegra, Paloma García, debido a su incapacidad para tener hijos.Al enterarse de la traición, Yareli decide dejar de sufrir en silencio y toma acciones para recuperar su dignidad y justicia.

Utilizando su conocimiento legal, el apoyo de la opinión pública y su habilidad profesional, Yareli expone la verdadera cara de Elías y su familia.Recupera su dinero y dignidad, y comienza una nueva vida junto a Simón Luján, un paparazzi que siempre la ha amado.

¿Dónde ver Despertar de la Dra. Zamora?

La serie cuenta con 60 episodios en total en la plataforma de Goodshort. Además, puedes disfrutar de los primeros 9 episodios de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Una alternativa es buscar la historia por sus varios nombre en inglés, como The Gynecologist’s Revenge o Broadcast Betrayal. Puedes ver la historia en Dailymotion completa y en formato de película o un extracto de la misma a través de YouTube.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series y dramas que podrías disfrutar si te gustan las historias intensas, llenas de drama, cambios y romance.

Cariño, Tenemos Que Divorciarnos: Natalie es una mujer que decide terminar con su matrimonio y retomar su verdadera identidad una vez que su esposo decide dejar de lado su aniversario de bodas para celebrar el cumpleaños de su ex novia. Tras revelarse que ella en realidad es una mujer exitosa, su ex marido se arrepiente y trata de recuperar a Natalie, pero ella ya tiene otro hombre a su lado, que resulta ser el medio hermano de su ex marido.

Tío Piernas Largas y Yo: Noa Pérez es la hija biológica de la familia Pérez, quien es secuestrada por su hermana adoptiva, Laura Pérez. En un intento por probar a quién le importa más su familia, Laura incendia un depósito. En el momento de peligro, los padres y hermanos de Noa eligen salvar a Laura, dejando a Noa a su suerte. pero su tío la rescata antes de morir.

Atada al Multimillonario Bastardo: Celine Anderson es una aspirante a pintora que descubre la traición de su novio Daniel con su media hermana, Bella, durante un banquete. A modo de venganza, Celine besa por impulso a un desconocido, quien resulta ser Theodore Kane, un importante inversionista en arte y multimillonario.