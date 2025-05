Lorena Bargalló, de la comedia de La CQ al romance ligero de su nueva película

La reconocida actriz Lorena Bargalló, conocida por su papel de “Doña Quique” en La CQ Nuevo Ingreso, ha sabido conquistar tanto a las nuevas generaciones como a los nostálgicos de la versión original de esta serie juvenil.

“Estamos grabando desde septiembre del año pasado y todavía seguimos hasta julio. Ya está al aire la segunda temporada por Canal 5, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche”, cuenta Lorena con entusiasmo en entrevista con La Razón.

En esta nueva entrega, su personaje Carla o “Doña Quique”, como la llaman los chicos en la serie porque es la madre del protagonista, Quique. “Es un personaje que me ha traído mucha felicidad. Me encanta trabajar con niños. Nunca había trabajado con tantos, y muchas veces soy la única adulta actriz en el set”.

Lorena destaca la evolución del elenco infantil: “Antes las escenas eran más lentas porque se distraían, pero ahora ya están enfocados, con más ritmo”.

Además, señaló que la serie también ha cambiado porque el programa no solo se enfoca en los pequeños, sino que también la historia de los adultos ha causado relevancia entre los fans, pues.

Somos un elenco adulto que participa mucho más, tenemos capítulos que prácticamente son dedicados a nosotros los adultos, como la historia de amor entre el profesor Humberto y Doña Quique Lorena Bargalló



Para Lorena, La CQ Nuevo Ingreso no solo ha sido una oportunidad actoral, sino también un fenómeno social, pues aseguró que actualmente es a única serie infantil al aire, por lo que “está pegando muy fuerte y va a seguir pegando todavía más fuerte”.

Asimismo, contó que en el impacto en redes es tan grande que a sus lives de TikTok entran muchos fans del programa, por lo que tiene que cuidar su vocabulario en sus transmisiones.

De España a la comedia mexicana

Lorena Bargalló es originaria de Cataluña y llegar a México a realizar proyectos para cumplir su sueño fue difícil, pero no imposible, pues estuvo en clases para poder adaptarse al “acento mexicano”, además no solo eso, también se sumergió en la comedia mexicana.

“En pandemia monté una escuela de improvisación, me sirvió también porque yo aprendí mucho de cómo funciona el humor mexicano, como los albures, y todo lo que yo como española no sabía tanto, entonces eso también siento que me ayudó mucho y me brindó un plus para la comedia que no hubiera tenido”, explicó la famosa actriz.

Lorena no solo ha participado en La CQ Nuevo Ingreso, también ha incursionado en otras áreas de la comedia como Una familia de 10 y la serie del Compayito en Televisa.

Un salto al cine de Lorena Bargalló

Este año, Lorena protagoniza la película Lo que intentamos ser, donde interpreta a Victoria Camacho, una mujer atrapada en un triángulo amoroso. “Es un personaje muy fuerte, tirando más al drama. Tuve que prepararme mucho con coaching actoral. Hay cosas que Victoria vive que yo, como Lorena, nunca he experimentado”.

Lorena Bargalló en nueva película con Mario Bezares llamada Lo que intentamos ser ı Foto: Especial

En esta cinta que está próxima a estrenarse en cines y en el streaming, Lorena Bargalló comparte créditos con Mario Bezares, estrella de la comedia y quien fue el ganador de La Casa de los Famosos México 2.

La cinta fue el debut de él en el cine y Lorena aseguró que trabajar con Mayito “fue muy fácil”, ya que el conductor y humorista “fue súper aplicado, muy abierto. Él llegó cuando ya llevábamos varios días de película, entonces se adaptó perfectamente a al ritmo que llevábamos”.

Lorena Bargalló comentó que hay personas que después de hacer proyectos tan exitosos como La Casa de los Famosos están endiosados, pero comentó que Mayito “fue super lindo, un ser muy cercano, sentí bonito (trabajar con él)”.