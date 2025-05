Mi cita con el destino, ¿Dónde ver la serie completa de un reencuentro inesperado?

La serie Mi cita con el destino explora temas de redención, segundas oportunidades y el poder inquebrantable del amor maternal, demostrando que, a veces, el destino conspira para reunir lo que nunca debió ser separado.

¿De qué trata Mi cita con el destino?

Mi cita con el destino cuenta la historia de Jessica, una madre soltera que atraviesa un doloroso episodio cuando los servicios sociales le quitan a su pequeña hija, Lola.

Mi cita con el destino ı Foto: Especial

La pérdida la marca profundamente, dejándola con un vacío y un anhelo constante de reencontrarse con ella. Años más tarde, el destino interviene de una manera inesperada: Jessica conoce a James Parker, un millonario atractivo con quien termina casándose.

Lo que Jessica no sabe es que James ha adoptado a una niña llamada Zoe, que en realidad es su hija perdida. El reencuentro, aunque accidental, despierta en Jessica una mezcla de asombro y esperanza, desencadenando una lucha por reconstruir el vínculo roto por el tiempo y las circunstancias. A medida que Jessica y Zoe empiezan a conocerse, las adversidades no tardan en aparecer.

¿Dónde ver Mi cita con el destino?

La serie tiene 72 episodios en total en la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 12 episodios en dicha plataforma antes de tener que comprar el resto de la historia a través del servicio de streaming.

También puedes ver la serie por su título al inglés, A Blind Date with my Mr. Meant-to-Be . La puedes buscar en plataformas de video de larga duración como Dailymotion. Además, puedes ver la serie en TikTok.

Otras series que te pueden gustar

Estas son algunas otras series y dramas que podrías disfrutar si te gustan las historias intensas, llenas de drama, cambios y romance.

Despertar de la Dra. Zamora: Yareli Lucero es una destacada ginecóloga que, tras diez años de matrimonio con Elías Rivas, descubre su infidelidad con Aitana Lucero, con quien ha tenido un hijo. Además, Yareli ha soportado el constante abuso de su suegra, Paloma García, debido a su incapacidad para tener hijos.

Cariño, Tenemos Que Divorciarnos: Natalie es una mujer que decide terminar con su matrimonio y retomar su verdadera identidad una vez que su esposo decide dejar de lado su aniversario de bodas para celebrar el cumpleaños de su ex novia. Tras revelarse que ella en realidad es una mujer exitosa, su ex marido se arrepiente y trata de recuperar a Natalie, pero ella ya tiene otro hombre a su lado, que resulta ser el medio hermano de su ex marido.

Tío Piernas Largas y Yo: Noa Pérez es la hija biológica de la familia Pérez, quien es secuestrada por su hermana adoptiva, Laura Pérez. En un intento por probar a quién le importa más su familia, Laura incendia un depósito. En el momento de peligro, los padres y hermanos de Noa eligen salvar a Laura, dejando a Noa a su suerte. pero su tío la rescata antes de morir.