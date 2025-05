Cecilia Galliano protagonizó un incidente hace unos días, donde se mostró visiblemente molesta por los cuestionamientos sobre su vida amorosa. La conductora de La Casa de los Famosos: México respondió con firmeza a una reportera que indagaba sobre su relación con Gabriel Soto, acusándola de estar involucrada con un hombre casado.

Durante el 2024 el actor y la conductora fueron captados juntos en algunas ocasiones, incluso mostrándose amorosos. Sin embargo, presuntamente Gabriel e Irina Baeva seguían teniendo una relación amorosa en ese tiempo, por lo que se especula que hubo una infidelidad. Por ello, la reportera le comentó a Cecilia que tenía que ser empática con Irina por ser mujer.

En un video que rápidamente se viralizó, Cecilia Galliano expresó: “No me estabas asustado con tus preguntas, porque yo te podría decir algo de tu vida. Yo te podría decir: ‘Tú ni eres empática porque sales con un camarógrafo que está casado’. ¿Me explico? Eso no lo vengo a decir. Eso es ser empática”. Estas palabras sorprendieron a los presentes y generaron una ola de reacciones en redes sociales.

Cecilia Galliano confronta a una reportera: ‘Tú sales con un camarógrafo que está casado’

La conductora Cecilia Galliano continuó defendiendo su postura, asegurando que conoce bien la vida de varios en el mundo del espectáculo y que no busca protagonizar escándalos.

“Yo soy muy tranquila, soy muy tranquila, pero conozco la vida de todos. Ustedes son parte de mí, yo tengo grandes amigos en la prensa”, afirmó. Además, enfatizó que no está dispuesta a jugar al juego mediático impuesto por algunos reporteros: “No quiero jugar, tú crees que tienes el poder para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer”.

Este episodio no es el primero en el que Cecilia Galliano se muestra molesta por la invasión a su privacidad. En ocasiones anteriores, ha expresado su malestar por la difusión de rumores sobre su vida personal y ha dejado claro que no tolerará especulaciones infundadas.

La situación también ha generado reacciones entre otros miembros del medio. Por ejemplo, Gabriel Soto ha señalado que la invasión a su privacidad y la de Cecilia Galliano es una “violación a la intimidad” y ha advertido sobre la importancia de marcar un precedente para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.

Este incidente pone de manifiesto la delgada línea entre el derecho a la información y el respeto a la privacidad de las figuras públicas. Mientras que la prensa busca satisfacer la curiosidad del público, es fundamental recordar que el respeto y la ética deben prevalecer en todo momento.