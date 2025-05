Shakira celebró el Día de las Madres con una profunda emoción al ver a sus hijos debutar en el mundo de la música. Los hermanos, fruto de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, presentaron su primer videoclip musical para la canción “The One”, incluida en el álbum colectivo All for You, producido por la fundación Let It Beat y Let It Beat! Music Academy.

El videoclip se estrenó en una gala especial celebrada en The Deck Miami, donde Shakira estuvo presente para apoyar a sus hijos. En este evento, Milan, de 12 años, mostró su habilidad tocando la batería, mientras que Sasha, de 10 años, impresionó con su talento vocal.

La cantante expresó su orgullo en redes sociales, destacando la creatividad y el interés artístico de sus hijos.

Los hijos de Shakira debutan en la música; lanzan videoclip y sencillo

Este debut marca un paso significativo en la carrera musical de Milan y Sasha, quienes ya habían colaborado con su madre en la canción “Acróstico”, incluida en el álbum Las mujeres ya no lloran (2024). En “Acróstico”, ambos niños participaron cantando junto a Shakira, mostrando su talento desde temprana edad.

El álbum All for You reúne a jóvenes talentos de entre 10 y 20 años, y fue producido por Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra bajo el sello de Sony Music Latin. Además de “The One”, el álbum incluye otras canciones como “It’s All for You”, en la que Milan también participa como cantante junto a otros jóvenes artistas.

Este logro no sólo resalta el talento de Milan y Sasha, sino también el apoyo incondicional de Shakira hacia sus hijos, guiándolos en su camino artístico con amor y dedicación. La cantante ha mencionado en diversas ocasiones que sus hijos son su mayor inspiración y una fuente continua de ideas.

El debut musical de Milan y Sasha es un testimonio del legado artístico de Shakira y una muestra del futuro prometedor de sus hijos en la industria musical. Además, en redes sociales varias personas se declararon fans de los niños, pues su música y su talento cautivó a millones de seguidores de la colombiana.