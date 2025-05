La cantante española Chiara Oliver, una de las revelaciones musicales tras su paso por Operación Triunfo 2023, ha causado sensación en la capital mexicana. Su gira La libreta rosa tour agotó localidades para su presentación del miércoles 14 de mayo a las 20:30 hrs en Tonal, ubicado en Av. Álvaro Obregón #160, Colonia Roma, CDMX.

La intérprete de “Mala costumbre” expresó su entusiasmo a través de redes sociales. En una historia de Instagram escribió: “Chicas para mí esto es un sueñoo. La libreta rosa tour sigue y no puedo estar más ilusionada!! os venís?”.

La respuesta del público mexicano consolida a Chiara Oliver como una artista emergente con gran proyección internacional, gracias a su autenticidad, cercanía con los fans y una propuesta musical íntima y emocional.

Chiara Oliver llega a México: Fechas y precio de boletos de La Libreta Rosa Tour

Ante la alta demanda, los organizadores anunciaron una nueva función el mismo día a las 18:30 hrs, dando oportunidad a más fans de disfrutar del show en un espacio íntimo. El evento está restringido a mayores de 18 años, y los boletos tienen un costo que va desde los $350.00 hasta los $660.00 pesos.

Adquiere tus boletos en Passline.

¿Quién es Chiara Oliver, quien se presentará en México con La Libreta Rosa Tour?

Chiara Oliver Williams (Ciudadela de Menorca, 11 de marzo de 2004) es una cantante y compositora española de ascendencia británica que ha ganado notoriedad tras su participación en Operación Triunfo 2023.Desde entonces, ha emergido como una de las artistas más prometedoras de la escena musical española.

Desde temprana edad, Chiara mostró interés por la música. Su formación musical comenzó en la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas de Ciutadella, continuando en el Conservatorio Profesional de Música de Menorca. Posteriormente, se trasladó a Barcelona para estudiar canto moderno en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

El 20 de noviembre de 2023, Chiara se unió a Operación Triunfo tras interpretar “For Once in My Life” de Stevie Wonder en la Gala 0. Durante su participación, destacó por su versatilidad y carisma, siendo elegida favorita de la semana en la Gala 5 tras su interpretación de “Stumblin’ In” de Chris Norman y Suzi Quatro.

Posteriormente, participó en la gira del programa, que incluyó un concierto en el WiZink Center de Madrid, documentado en el especial de Prime Video OT 2023: La Gira.