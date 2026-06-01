¿Qué dice el salmo 115 de la Biblia que aparece en el final de Euphoria?

El conmovedor final de Euphoria estuvo marcado por las referencias bíblicas, luego de que Rue decidiera acercarse a lo divino para encontrar la paz que buscaba mientras tenía problemas con las drogas.
Rue murió de una manera que hizo llorar a todos los fans de la aclamada serie de televisión, ya que algunos estuvieron conmovidos por su partida y otros aseguraron que ese no era el final que ella necesitaba.
Cuando Rue se toma la pastilla que Alamo le dio -pensando que solo era un analgésico fuerte, pero en realidad era fentanilo-, ella comienza su agonía, mientras escucha la Biblia a través de sus audífonos.
En su agonía, Rue se imagina que llega a su antigua casa, en la que vivió con su mamá y tras entrar a escondidas ve a su madre sentada leyendo la Biblia: el salmo 115.
¿Qué dice el salmo 115 de la Biblia?
Esto es lo que dice el salmo 115 de la Biblia que aparece en el capítulo final de Euphoria.
Dios y los ídolos
115 No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
Sino a tu nombre da gloria,
Por tu misericordia, por tu verdad.
2 ¿Por qué han de decir las gentes:
Dónde está ahora su Dios?
3 Nuestro Dios está en los cielos;
Todo lo que quiso ha hecho.
4 Los ídolos de ellos son plata y oro,
Obra de manos de hombres.
5 Tienen boca, mas no hablan;
Tienen ojos, mas no ven;
6 Orejas tienen, mas no oyen;
Tienen narices, mas no huelen;
7 Manos tienen, mas no palpan;
Tienen pies, mas no andan;
No hablan con su garganta.
8 Semejantes a ellos son los que los hacen,
Y cualquiera que confía en ellos.
9 Oh Israel, confía en Jehová;
Él es tu ayuda y tu escudo.
10 Casa de Aarón, confiad en Jehová;
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo.
11 Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová;
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo.
12 Jehová se acordó de nosotros; nos bendecirá;
Bendecirá a la casa de Israel;
Bendecirá a la casa de Aarón.
13 Bendecirá a los que temen a Jehová,
A pequeños y a grandes.
14 Aumentará Jehová bendición sobre vosotros;
Sobre vosotros y sobre vuestros hijos.
15 Benditos vosotros de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra.
16 Los cielos son los cielos de Jehová;
Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.
17 No alabarán los muertos a JAH,
Ni cuantos descienden al silencio;
18 Pero nosotros bendeciremos a JAH
Desde ahora y para siempre.
Aleluya.
Otras referencias bíblicas que aparecen en Euphoria es cuando Rue se va a la carretera y se encuentra un árbol quemándose y ella lo admira creyendo que esa es su señal divina y es que en la Biblia Dios se comunicó con Moisés a través de una zarza ardiente.
Te puede interesar:
- ¿Por qué Bishop traiciona a Alamo en el final de Euphoria? Darrell Britt-Gibson revela la verdad
- ¿De qué murió en la vida real Angus Cloud, el actor de Euphoria?
- Así fue la emotiva despedida de Rue y Fezco en el final de Euphoria | VIDEO