De rechazada a reina alfa, ¿Dónde ver la serie completa de una mujer lobo empoderada?

La serie De rechazada a reina alfa explora temas de empoderamiento, justicia y el poder de la resiliencia frente a la adversidad.

¿De qué trata De rechazada a reina alfa?

De rechazada a reina alfa sigue la historia de Isabella, la única hija del Rey Alfa, cuyo mundo se desmorona tras una brutal masacre que acaba con su familia y su manada.

Sin protección ni aliados, Isabella es capturada y esclavizada por una manada enemiga. A lo largo de los años, su identidad y poderes como loba blanca permanecen ocultos, mientras soporta el maltrato de sus captores.

Con la ayuda de su protector, Isabella comienza a redescubrir su verdadera naturaleza y a recuperar el poder que siempre le perteneció. Juntos, enfrentan a los traidores y asesinos responsables de la destrucción de su familia, en un camino marcado por la venganza y el renacer.

A medida que Isabella se fortalece, asume su papel como reina alfa, demostrando que incluso después de haber sido rechazada y sometida, puede resurgir con más fuerza y liderazgo que nunca.

¿Dónde ver De rechazada a reina alfa?

La serie cuenta con 77 episodios en total en la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 13 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Puedes ver la serie en plataformas como YouTube o Dailymotion al buscarla por su nombre en inglés, From Rejected to the Alpha Queen, donde puedes ver la historia completa en formato de película.

Otras series

Estas son algunas otras series que te podrían gustar:

Quien más amo, más me duele: Narra la historia de Nieve Rojas, hija de un millonario y estudiante de arte, quien es traicionada por su hermana adoptiva, Lluvia Rojas. Lluvia, tras causar la muerte de sus padres adoptivos, asesina a Nieve para quedarse con todo, incluido Esteban Vargas, el amigo de la familia que deseaba casarse con Nieve.

El heredero real: me rompe el corazón en medio de la guerra: Es una serie romántica que narra la historia de una joven doctora de urgencias que vive un amor fugaz con un oficial de las fuerzas especiales. Debido a una complicada situación familiar, ella finge una traición para alejarlo, solo para descubrir más tarde que está embarazada. Años después, se reencuentran en una zona de conflicto, donde él, en su rol de príncipe heredero, debe salvarle la vida a ella.