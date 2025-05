Acusan a Belinda de adorar al diablo por estas pistas en VIDEO

Belinda lanzó recientemente el video musical de su colaboración con Xavi, una canción titulada ‘Mírame Feliz’ en la que mezcla el pop con el corrido tumbado para dar un mensaje de superación y fuerza.

A pesar de que la nueva canción de Belinda ha tenido una gran recepción ante el público en general, las críticas no tardaron en llegar por quienes señalan a la cantante de adorar al Diablo por pequeños detalles en su videoclip.

¿Belinda adora al diablo?

Ahora, el periodista de espectáculos, Mich Ruvalcaba, señaló aquellos elementos del video musical más reciente de la cantante, destacando la aparición de un hombre que podría ser la representación de un ser demoniaco, al tener cuernos y patas de cabra.

“A Belinda la hemos visto usando mucha simbología oscura dentro de sus videos, dentro de su ropa, nuestros compañeros han cubierto a Belinda yendo con su padrino de santería y prácticas ahí de energías”, comienza el comunicador.

Sigue: “Belinda saca un tema con Xavi, el tema ‘Mírame feliz’, en donde hay mucha simbología. Es un video extraño que habla de cosas oscuras, la letra de la canción, los que somos creyentes sabemos que es una alabanza hacia el enemigo. Me llagó la atención esta imagen donde Belinda sale haciendo un ritual o una danza con quien posiblemente luce como ‘El Chamuco’. Se me hizo muy espeluznante”, señaló.

Esta no es la primera vez que la celebridad recibe críticas de ese estilo. Ya cuando lanzó el video de su canción ‘La Mala’, también se le había señalado e incluso, mencionan que el ‘rezo’ que hace en sus conciertos a ‘Santa Belinda, patrona de los encul*dos’, podría también ser una acción espiritual.

Letra de ‘Mírame Feliz’

Me enteré

Que tu sigues buscándome todas las noches

Desde aquel adiós

Que andas que una y otra, pero no te funcionó

Que andas buscando mi remplazo

Y eso esta jodido

Qué pena contigo

Me enteré

Que tu

Ya cortaste el hilo que sostenía nuestra relación

Que de mí ya te olvidaste

Que te está yendo bien, cabrón

Pa que te miento

A mi la neta me duele un chingo, ya no estar contigo

Baby, lo siento

No hay parte dos para lo nuestro

Muy bonito ese Rolex pero, pero se acabó tu tiempo

Me quiero demasiado pa ir detrás de ti

Tú fuiste quien perdió, yo no perdí

Me diste la madre y ahora mírame feliz

Baby, lo siento

De cora que sí me arrepiento

En la Mercedes nadie más ha ocupado tu asiento

Yo no sabía roncar y por ti aprendí

No soy el mismo güey que te hizo sufrir

Si tú me das un chance, ahora sí te hago feliz

Dímelo, compa Xavi

Beli

Beli, bélica

Y atravesado otra vez

Con una rosa lavada, yo soy tu Tony Montana

Y tú siempre serás mi Elvira, bebé

Aunque no quieras nada conmigo y sigas por tu camino

Déjalo, si nunca voy a cambiarte

Me chingo sola solo recordándote

Tú y yo, ya fue

The eyes, chico, they never lie

Baby, lo siento

De cora que sí me arrepiento

En la Mercedes nadie más ha ocupado tu asiento

Yo no sabía roncar y por ti aprendí

No soy el mismo güey que te hizo sufrir

Si tú me das un chance, ahora sí te hago feliz

Baby, lo siento

No hay parte dos para lo nuestro

Muy bonito ese Rolex pero, pero se acabó tu tiempo

Me quiero demasiado pa ir detrás de ti

Tú fuiste quien perdió, yo no perdí

Me diste la madre y ahora mírame feliz

Oh, oh

Sé que te di en la madre, y ahora mírame feliz