Los Alegres del Barranco niegan haber autorizado que la imagen de ‘El Mencho’ apareciera en sus conciertos | VIDEO

'No estábamos de acuerdo'

Los Alegres del Barranco permanecen en la polémica después de que hace un par de meses, se hicieron virales por proyectar imágenes de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mientras interpretaban un narcocorrido dedicado a su figura.

Ahora, en una reciente entrevista durante el programa de YouTube Pie de Nota, Los Ángeles del Barranco señalaron que nunca estuvieron de acuerdo con la proyección de las imágenes de capos de la droga en sus conciertos, señalando que ellos no habían elegido ilustrar así sus presentaciones.

El grupo Los Alegres del Barranco, al desplegar una imagen de El Mencho el 29 de marzo en Zapopan, Jalisco. Foto|Captura de video

Los Ángeles del Barranco se deslindan de las imágenes proyectadas

De acuerdo con Pavel Moreno, uno de los integrantes de la banda, el concierto en el Auditorio Telmex de Jalisco era uno de los más importantes para ellos, quienes nunca habían tocado en un recinto así. Posteriormente, apuntó que fue el productor y no ellos como artistas, quien decidió que se proyectara la imagen del líder del CJNG.

“En el ensayo nosotros dijimos: ‘Oye, las imágenes están un poquito fuertes, ¿no?’ Sí le comentamos que no estábamos de acuerdo, pero ya en el concierto, cuando nos dimos cuenta, ya estaba todo hecho. imagínate, parar de una...”, dijo Pavel

Además, Moreno aprovechó para señalar que su intención no fue rendir un homenaje a ‘El Mencho’ y señaló que de haber sido así, habrían recordado a su amiga La Gilbertona, influencer que murió el año pasado y era una amistad íntima del músico.

“Lo que sí te puedo recalcar también que no fue homenaje para nadie jamás en la vida. Incluso si así lo hubiera sido, pues también hubiera sido homenaje para la Gilbertona porque se pusieron ahí imágenes de la Gilbertona también”, dijo.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Un juez vinculó a proceso a Los Alegres del Barranco por presunta apología del delito tras proyectar imágenes de “El Mencho” en un conciertohttps://t.co/CJacv7rtKn pic.twitter.com/OGO3oisxvU — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 12, 2025

Sobre la supuesta apología al delito en sus canciones

Durante la conversación, el grupo expuso sus dudas sobre los señalamientos que ha recibido su canción ‘El del Palenque’, pues al parecer no tienen claro en qué momento estarían haciendo apología al delito con el tema musical que fue lanzado en 2021.

“Nadie nos ha explicado todavía dónde está la apología. La canción no invita a delinquir, no incita a la violencia. Es una narrativa, como muchas otras”, argumentaron.

Añadieron: “Respetamos la ley, aunque no estamos de acuerdo con la resolución del juez. Pero jamás hemos cometido un delito. Somos músicos, no criminales”, señalaron.

“Estamos con la frente muy en alto. No hemos cometido ningún delito, no hemos cometido ningún acto violento, al contrario, 20 años haciendo música, alegrando a la gente, alegrando corazones. Estamos con la frente en alto y estamos muy unidos, más que nunca, y estamos aquí para defender lo nuestro, nuestra libertad de expresión”, expresó el músico de Los Alegres del Barranco, señalando que ellos no son la raíz del problema de violencia.

Entrevista completa con Pavel Moreno de Los Alegres del Barranco