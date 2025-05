VIDEO íntimo de Anna Muñoz; así reaccionó ella a la filtración

La presentadora y periodista Anna Muñoz volvió a ser tendencia en redes sociales porque la mujer recordó su video íntimo que le trajo muchos problemas con su familia y hasta en su trabajo porque la despidieron.

La conductora ofreció una entrevista en la que habló sobre cómo vivió ese momento en el que se filtró su video íntimo, además de que tuvo que hablar con sus hijos, su novio y otras personas de su familia para poder apaciguar la fusa mediática que estaba teniendo.

¿Cuál es el video viral de Anna Muñoz?

El video de Anna Muñoz es uno en el que ella aparece en un momento íntimo, la propia presentadora dijo que se trata de un video en el que ella está en su casa, desnuda, bañándose y que lo grabó para ella misma, no con el fin de enviárselo a alguien.

La conductora y periodista también contó que este clip ella lo tenía en su teléfono, pero que se filtró por caer en manos equivocadas.

@choluteca.hondura0 Anna Muñoz, ex presentadora de noticiero TN5 de Televicentro, rompe el silencio sobre video íntimo filtrado en el que aparece bañándose, hecho por el cual fue despedida del canal. ♬ som original - Shelby Company

En una reciente entrevista, la famosa hondureña dijo que el video se filtró porque ella aceptó un teléfono de una persona, pero sin querer dio acceso a todo lo que ella tenía en la nube de su celular, por eso fue que la persona tuvo acceso y lo difundió.

“Mi error fue confiar en una persona al aceptar un aparato celular que lo que estaba haciendo era teniendo todos mis datos a través de la nube, estas cosas suceden a diario”, dijo Anna Muñoz.

La presentadora dijo que era consciente de que su video se vitalizó y que tuvo que tomar cartas en el asunto para poder defenderse.

Así enfrentó Anna Muñoz la filtración de su video

Anna Muñoz contó que tuvo que hablar con sus hijos y con su novio, además de que recordó que días después de la filtración de su video la despidieron de su trabajo.

“Ellos me dijeron que estaba despedida, sin motivo alguno”, dijo. Sin embargo, dijo que ella decidió ver adelante y luchar y no volver a ver redes sociales a raíz de este indícenle que la marcó para siempre.

“Soy luchadora igual que todo el mundo y que te quitan o te pongan no define lo que tu eres. Esto que pasó, esta tormenta, no sé hacia donde va o hacia donde me lleva, pero Dios está en control. La persona que me quiso dañar no lo logró”, mencionó la famosa.