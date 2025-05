Taylor Swift podría estar a punto de cerrar uno de los capítulos más turbulentos de su carrera musical: la disputa por la propiedad de sus primeros seis álbumes. En 2019, el ejecutivo Scooter Braun adquirió Big Machine Label Group, la discográfica con la que Swift firmó a los 15 años, por más de 300 millones de dólares. Esta compra incluyó los másteres de los álbumes Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation, grabaciones que la cantante no tuvo la opción de adquirir antes de la venta, según declaró en su momento.

Ante esta situación, Swift lanzó una estrategia audaz y sin precedentes: regrabar sus discos para recuperar el control creativo y económico de su catálogo. Así nacieron las “Taylor’s Version”, que no sólo fueron un éxito comercial, sino también un movimiento simbólico que reavivó el debate sobre los derechos de los artistas en la industria musical.

Taylor Swift podría recuperar sus másters, ¿hace las paces con Scooter Braun?

Ahora, seis años después, la historia podría dar un giro inesperado. Según Page Six, la firma de inversión Shamrock Capital, quien compró los másteres a Braun en 2020, está dispuesta a venderlos de nuevo. Y sorprendentemente, uno de los principales impulsores de esta posible negociación es el propio Scooter Braun.

Las negociaciones estarían en curso para que Taylor Swift adquiera los derechos de sus primeros trabajos, en un trato que podría oscilar entre 600 millones y mil millones de dólares. De concretarse, la artista no solo consolidaría aún más su poder dentro del negocio musical, sino que también maximizaría sus ingresos por regalías.

Según el consultor Clayton Durant, de CAD Management, “si logra recuperar sus másteres originales y unirlos a las versiones regrabadas que ya posee, Taylor Swift aumentaría exponencialmente sus beneficios. Ella ya gana con las nuevas versiones, pero tener ambos catálogos le daría un control total sobre su obra”.

Esta posible reconciliación empresarial llega en un momento estratégico. Hace apenas unos días, se estrenó en la serie The Handmaid’s Tale la primera regrabación de Reputation (Taylor’s Version), una nueva versión extendida de “Look What You Made Me Do”, una canción que originalmente reflejaba la ira de Swift tras sentirse traicionada por la industria.

Si se concreta esta transacción, Taylor Swift no sólo recuperaría el control de su legado musical, sino que también enviaría un mensaje poderoso sobre la importancia de los derechos de los artistas en la industria musical.