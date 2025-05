Billy Joel es diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, ¿en qué consiste esta enfermedad neurológica?

El reconocido cantante y compositor Billy Joel, famoso por su éxito “Piano Man”, ha sido diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, una condición cerebral poco frecuente que afecta principalmente a adultos mayores.

La situación de Billy Joel se ha visto complicada debido a que sus recientes presentaciones en vivo han exacerbado los síntomas de la enfermedad, afectando su audición, visión y equilibrio.

Por recomendación médica, el artista ha decidido cancelar todos los conciertos programados hasta julio de 2026 y someterse a un tratamiento de fisioterapia para su recuperación. A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, expresó: “Mientras me arrepiento de posponer cualquier espectáculo, mi salud debe ser lo primero”.

“Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia y gracias por comprender”, agregó. Se informó que habrá reembolso para los asistentes. La gira incluía 17 conciertos en estadios emblemáticos de Estados Unidos e Inglaterra.

A pesar de este revés en su carrera, Billy Joel continúa con su legado artístico. Su documental Billy Joel: And So It Goes, dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin, se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca en junio y posteriormente estará disponible en HBO. El filme presenta imágenes inéditas, entrevistas exclusivas y material de archivo que ofrecen una visión profunda de su vida y trayectoria musical.

Los fans de Billy Joel han expresado su apoyo y comprensión ante esta difícil situación, esperando su pronta recuperación y regreso a los escenarios.

¿En qué consiste la hidrocefalia normotensiva, enfermedad neurológica que le fue diagnosticada a Billy Joel?

La hidrocefalia normotensiva es una enfermedad rara que puede causar dificultades cognitivas y de movilidad si no se trata a tiempo. Este padecimiento se caracteriza por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades cerebrales, lo que puede provocar dificultades en la marcha, problemas cognitivos y alteraciones en el control de la vejiga.

La decisión del cantante al cancelar la gira mundial que tenía programada, además de sus colaboraciones con otros artistas, llega después de una serie de eventos que generaron preocupación entre sus seguidores.

En enero, Billy Joel canceló un show en Florida debido a un procedimiento médico no especificado. Posteriormente, en febrero, sufrió una caída en el escenario durante un concierto en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut, lo que llevó a la suspensión de varias fechas de su gira programada hasta julio.

El artista, de 76 años, según informó, está participando en un riguroso plan de fisioterapia especializada y, siguiendo recomendaciones médicas estrictas, ha optado por mantenerse alejado de los escenarios por un tiempo, con el fin de enfocarse plenamente en su proceso de recuperación.