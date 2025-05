Bailando en su Corazón, ¿Dónde ver el drama chino de segunda oportunidad?

La serie de formato vertical titulada Bailando en su Corazón, es un drama chino en formato vertical en el que vemos a la protagonista rechazar al amor de su vida para procurar su bienestar lejos de ella, pero que por cosas del destino, obtienen una segunda oportunidad para estar juntos.

¿De qué trata Bailando en su Corazón?

Bailando en su Corazón es la historia de Camila, una rica heredera que terminó su relación con un joven de orígenes modestos llamado Mateo, sin saber que su vida daría un giro drástico de la manera más inesperada.

Sus padres quedan arruinados y pierden la vida, lo que la deja desprotegida y sin toto aquello que aseguraba su estatus social. Para sobrevivir, ella se ve forzada a hacer cualquier cosa, sin importar lo terrible que pueda ser.

Mientras Mateo se convierte en un magnate empresarial, Camila se vuelve blanco de fuertes y terribles rumores en su contra. Ambos se encuentran, pero mientras que él piensa que las intenciones de la joven es buscar una reconciliación, ella aclara que solo necesita el dinero y que no tiene interés en él.

¿Dónde ver Bailando en su Corazón?

La serie se encuentra disponible en la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 10 capítulos de los 80 que hay en total, antes de tener que comprar el resto de la historia.

Puedes encontrar este drama en otras plataformas por sus nombres alternos como Be an Alluring Woman in His Heart o Be a Fairy in his heart.

