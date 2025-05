Paola Zurita, hermana del popular influencer y actor Juanpa Zurita, se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a su hija Renée, fruto de su matrimonio con Alejandro Serralde. La noticia fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde la familia compartió emotivas imágenes celebrando la llegada de la bebé.

En las fotografías, se observa a la pequeña Renee rodeada del amor de sus padres, así como de los mensajes afectuosos que enviaron amigos, seguidores y familiares.

La hermana de Juanpa Zurita, Paola Zurita, ya es mamá: ‘El mejor sentimiento del mundo’ | VIDEO

El nacimiento de Renee ha sido especialmente significativo para Juanpa Zurita, quien no tardó en manifestar públicamente su alegría por convertirse en tío. En una publicación cargada de nostalgia y ternura, escribió: “Oficialmente soy Tío! No puedo esperar a cargarte pequeña Renée (venía de estar viajando y la sugerencia del doctor fue baño + ropa limpia y por ahora no cargarla + uso de cubrebocas) peroooo no podía no verte en tu llegada! Bienvenida al mundo!! Locura ver una criatura con menos de un día en esta tierra”.

Esta declaración, acompañada de fotos donde aparece junto a su hermana y la bebé, conmovió a sus millones de seguidores.

“Muchas felicidades @paumtzurita ya eres mamá! Y te ves radiante! Aún no proceso como tú y @aserralde trajeron a este pequeño ser humano al mundo, me vuela la cabeza. Ahora si los chistes de tío van con TODOOOO! Bienvenida mi querida RENEEcien nacida - JAAAA. Ya perdón, había que hacerlo. Mucho amor para esta nueva familia!“, termina el mensaje de Juanpa.

Paola Zurita también compartió un video donde aparece su esposo saliendo del hospital con la recién nacida: "Renée. El mejor sentimiento del mundo. GRACIAS a todos por tantos mensajes de amor, los amo“.

El anuncio del embarazo ya había causado revuelo meses antes, cuando Paola Zurita reveló con emoción que se encontraba en la dulce espera. La noticia se convirtió en tendencia y fue ampliamente celebrada, tanto por su comunidad digital como por colegas del medio del entretenimiento. Aunque no es parte de un programa de televisión como De Viaje con los Derbez o La Casa de los Famosos, la vida de los Zurita ha captado el interés del público gracias a su constante presencia en redes sociales y a la cercanía que mantienen con sus seguidores.

La llegada de Renee no sólo representa un nuevo comienzo para Paola, sino también una oportunidad para que la familia Zurita celebre la vida y la unión. El momento ha sido descrito como “mágico” por algunos usuarios, quienes felicitaron a la pareja y enviaron bendiciones para esta nueva etapa.