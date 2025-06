Jorge Salinas revela que sufrió un secuestro | VIDEO

Jorge Salinas suele mantenerse bastante reservado para evitar entrar en polémica, aunque no siempre lo logra. Ahora, de manera sorprendente reveló que fue víctima de un secuestro en el pasado, una revelación que impactó a muchos.

Jorge Salinas habla del secuestro que sufrió

“Yo fui víctima de un secuestro, es algo que sí está muy ca***”,declaró Jorge Salinas cuando opinó brevemente de la polémica obra producida por Omar Suárez y las críticas que ha recibido la misma a raíz de su forma de hacer publicidad.

A pesar de haber sufrido una situación así, el actor trató de mantenerse neutral y no atacar a la puesta en escena: “No me presentaría, lo que te puedo decir, espero que hagan su chamba y promuevan el trabajo, si lo hizo bien o no, qué les puedo decir, no lo puedo juzgar”, respondió con mesura.

En ese sentido, el famoso no realizó mayores declaraciones ni ahondó en detalles en torno a cómo o cuándo fue que experimentó un secuestro, aunque la misma mención fue suficiente para provocar tensión y preocupación entre sus seguidores.

¿Cuál es la polémica con la obra ‘Secuestro’?

Hace unas semanas, la obra ‘Secuestro’ bajo la producción de Omar Suárez, desató indignación, pues a manera de promoción, afuera del Complejo Cultural Manolo Fábregas, donde se realizaría la ficción, se fingió un secuestro a plena luz del día.

El momento fue captada por diversos medios y no tardó en generar críticas. "La conferencia de prensa de la obra Secuestro del productor Omar Suárez se salió de control. Vecinos quieren levantar denuncia por apología del delito”, señaló Hugo Maldonado.

Ante esto, Suárez defendió la estrategia al señalar que se trataba de una “representación teatral”, a pesar de que muchas personas fueron sorprendidas por el momento y no sospechaban que podrían ser una farsa.

Además, afirmó estar dispuesto a dar explicaciones a las autoridades si fuera necesario. “Estamos conscientes de lo que representa el compromiso como producción”, dijo sobre la posibilidad de ser demandado.