Tú, a Miles de Kilómetros, ¿dónde ver este drama chino sobre una esposa infiel?

Tú, a Miles de Kilómetros es un drama chino en formato vertical que explora las profundidades las traiciones en pareja y la infidelidad.

La historia sigue al Dr. Lin Yang, un médico de 30 años que descubrió que su esposa, Liang Zhirou, le ha sido infiel creyendo que él es infértil.

Al descubrir la traición el doctor decide abandonar su vida en China y unirse a Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica.

Mientras tanto, Liang Zhirou queda devastada por la partida de su esposo, enfrentando las consecuencias de sus acciones y buscando una forma de redimirse.

¿Quién es el Dr. Lin Yang?

El Dr. Lin Yang es un médico comprometido y dedicado a su profesión y a su esposa.

A los 30 años, su vida da un giro inesperado al descubrir la infidelidad de su esposa, lo que lo lleva a tomar la drástica decisión de dejar todo atrás y unirse a una misión humanitaria en Sudáfrica.

A través de su trabajo con Médicos Sin Fronteras, Lin Yang busca sanar no solo a sus pacientes, sino también a sí mismo.

¿Quién es Liang Zhirou?

Liang Zhirou es la esposa de Lin Yang, cuya infidelidad desencadena los eventos principales de la serie.

Creyendo que su esposo es infértil, toma decisiones que afectan profundamente su matrimonio.

Tras la partida de Lin Yang, Liang Zhirou se enfrenta a la culpa y al remordimiento, buscando formas de redimirse y reconstruir su vida.

El Dr. Lin Yang decide dejar a su esposa después de descubrir que ella lo engañó al creer que era infertil. ı Foto: DramaWave

¿Dónde ver el drama chino Tú, a Miles de Kilómetros?

Tú, a Miles de Kilómetros está disponible en la plataforma DramaWave, especializada en series asiáticas de formato corto.

La serie puede visualizarse a través de su aplicación oficial, disponible para dispositivos Android e iOS.

DramaWave ofrece acceso gratuito a parte de sus contenidos mediante anuncios, aunque también cuenta con opciones de suscripción para una experiencia sin interrupciones.

Además, algunos episodios y contenido relacionado con Tú, a Miles de Kilómetros pueden encontrarse en plataformas como Facebook, donde los usuarios comparten clips y recomendaciones sobre la serie.

La serie también se ha encontrado en YouTube en su versión en inglés “Cheating Wife said she’d love him forever, but later she was cheating on him 100 times”