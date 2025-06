Muere la actriz Daniela Bustamante, ¿quién era y de qué falleció?

La joven actriz y creadora escénica Daniela Bustamante falleció el martes 3 de junio de 2025, según confirmó la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a través de sus redes sociales. Su deceso ha conmocionado al ámbito artístico mexicano, dejando un vacío en el teatro contemporáneo nacional.

Bustamante destacó por su compromiso social y su sensibilidad artística, participando en producciones que abordaban temas de relevancia social y emocional. Formó parte de obras como Soluciones permanentes para problemas comunes (INBAL, 2022) y Quemar los campos, una pieza basada en el feminicidio de Diana Velázquez en el Estado de México.

En una entrevista, explicó que esta última obra partía de un enfoque documental, utilizando el testimonio directo de la madre de Diana como base para la narrativa.

Además de su labor actoral, Daniela Bustamante fue reconocida por su trabajo como gestora de proyectos escénicos y por impartir talleres de teatro, contribuyendo al desarrollo de nuevas voces en el ámbito teatral. Su legado perdura en cada proyecto que tocó con su talento y pasión.

¿De qué murió Daniela Bsutamanete, actriz mexicana?

La causa de su muerte aún no ha sido divulgada, lo que ha generado incertidumbre y tristeza entre sus colegas y seguidores. Su última publicación en redes sociales, datada el 24 de noviembre de 2024, mostraba su talento para el dibujo y un mensaje de amor, sin que nadie imaginara que sería su despedida.

Daniela Bustamante deja una huella imborrable en el teatro mexicano, siendo recordada por su dedicación, su arte y su compromiso con las causas sociales.

Amigos y familiares la recuerdan como una gran persona. Un ejemplo del cariño que le tienen a Daniela es Carlos Albarrán, quien le escribió un mensaje:

“Llevo conmigo tu hermosa sonrisa, esas risas tuyas y tu voz me acompañará siempre. Tus cantos, tu pensamiento audaz y crítico. Nunca me soltaste. Y amo que tanta gente te ame. Eso solo revela lo enorme de tu capacidad de entregarte a tantas personas, tan diversas entre nosotres. GRACIAS por hablar con tanta claridad en la ENAT, y entregarte solo como tú eras. Gracias por hacer de tus amigos los míos, por motivarme a salir y moverme. Te quiero, mi Dani bella. El viento dice tu nombre. Aún no me hago a la idea que ya no estas aquí, y que ya no te veré en tu casa en otro cumpleaños. Te extrañaré mucho mi china".