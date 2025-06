Galilea Montijo festeja su cumpleaños en Hoy con fiesta temática de los 80’s | VIDEO

Galilea Montijo celebró su cumpleaños número 52 en el programa Hoy de Televisa, con una temática inspirada en los años 80. La producción sorprendió a la conductora con una fiesta y coreografías al ritmo de canciones icónicas de esa época. Todos los colaboradores del programa se vistieron con atuendos representativos de los años 80, creando un ambiente nostálgico y festivo.

Galilea Montijo llegó al foro en un automóvil clásico convertible color rojo, conducido por Arath de la Torre, mientras los demás conductores la recibían con vítores y aplausos. Al ingresar, la producción la sorprendió con una coreografía grupal sorpresa y un vestuario acorde a la época. La decoración del foro incluía globos, bolas de disco y coloridas luces en tonos neón que le dieron un toque especial al foro.

Sus compañeros del programa matutino Hoy, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Tania Rincón y Andrea Escalona, crearon un ambiente único para celebrar el cumpleaños 52 de la conductora.

En un momento emotivo, Andrea Legarreta le dedicó un mensaje especial. Este festejo no solo celebró el cumpleaños de Galilea Montijo, sino también su legado en la televisión mexicana, mostrando su carisma y conexión con su audiencia.

Galilea Montijo festeja su cumpleaños en Hoy con fiesta temática de los 80’s; Isaac Moreno le dedica un emotivo mensaje

El novio de Galilea Montijo, Isaac Moreno, le dedicó un emotivo mensaje a la conductora de Hoy a través de una publicación en Instagram que estuvo acompañada de varias fotos y videos donde aparece la pareja disfrutando de sus viajes alrededor del mundo.

“¿Quién cumple años hoooooy?…jajaja… Este tremendo MUJERÓN…@galileamontijo. No sabía quién eras, no te había visto en mi vida… Conocí a una mujer hermosísima descubriendo en poco tiempo la enorme conexión emocional que teníamos… entre otras cosas…“, inicia el texto.

Además, resaltó la personalidad alegre y expresiva de Galilea y le deseó un feliz cumpleaños.

“Grandísima Mamá, sincera, divertida, alegre, loca, creativa, niña, cariñosa al máximo, con un corazón que no le cabe en el pecho, humilde, positiva, mi mejor amiga… Sus lágrimas son las mías, las mías son las suyas… risas, bailes, locuras, entrenos.. mis clásicos, mis crazys y mis burbujas…Para muchos Galilea Montijo, para mí, Martha, mi moqui… porque así te conocí… Te deseo toda la felicidad de esta vida… No cambies nunca…Muchas felicidades hermosa… Te Amo, no como yo. A reír Siempre…“, expresó el modelo.