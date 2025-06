La legendaria banda de hard rock Guns N’ Roses regresa a México como parte de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour, programada para el este año en el Estadio GNP Seguros de CDMX. Este será su primer concierto en el país desde 2020, cuando ofrecieron un show en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La gira, que comenzó el 1 de mayo en Incheon, Corea del Sur, incluye 43 fechas en Asia, Europa, América Central, América del Sur y Norteamérica, con el cierre en CDMX. El tour marca el debut del nuevo baterista Isaac Carpenter, quien se unió a la banda tras la salida de Frank Ferrer en marzo del 2025.

Guns N’ Roses en México: Fechas, precios, preventa y venta general de boletos

La venta de boletos para el concierto del 8 de noviembre del 2025, en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, comenzará en cuatro etapas:

10 de junio : Venta exclusiva para miembros del club de fans Nightrain.

11 de junio : Venta para clientes con tarjeta de crédito HSBC.

12 de junio : Venta para clientes con tarjeta de débito HSBC.

13 de junio: Venta general para el público en general.

Los precios de los boletos aún no han sido anunciados por Ocesa ni Ticketmaster. Para acceder a la venta exclusiva para miembros del club de fans Nightrain, es necesario adquirir una membresía con un costo aproximado de 50 USD (950-960 MXN).

Los boletos para el esperado concierto de Guns N’ Roses en México podrían tener un rango de precios que va desde aproximadamente 850 hasta 5,500 pesos mexicanos, lo cual ofrece distintas opciones según el tipo de acceso y la zona del estadio, permitiendo a los fans tener una idea clara del presupuesto necesario para disfrutar del regreso de la banda al país.

El Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol, ha sido sede de importantes conciertos en el pasado, incluyendo presentaciones de artistas como Taylor Swift, Muse, Lady Gaga, BLACKPINK, The Cure, Marilyn Manson, AC/DC, Metallica, Shakira, U2, Coldplay y The Weeknd.

Para más información sobre la venta de boletos y actualizaciones sobre la gira, puedes visitar el sitio oficial de Ticketmáster.

¿Cómo llegar al concierto de Guns N’ Roses en México?

El Estadio GNP Seguros, ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, es de fácil acceso mediante diversos medios de transporte público.

Metro

Estación Ciudad Deportiva (Línea 9, color café) : Es la estación más cercana al estadio. Al salir, dirígete a la Puerta 6 , que te llevará directamente al acceso principal del recinto.

Estación Puebla (Línea 9, color café) : Desde aquí, deberás caminar aproximadamente entre 10 y 15 minutos hasta la Puerta 6 .

Estación Velódromo (Línea 9, color café): Desde esta estación, cruza el puente de Viaducto hacia la Escuela Superior de Educación Física, camina por la calle Atletas hasta el Circuito Interior Río Churubusco y llegarás al puente que conecta con el estadio.

Trolebús