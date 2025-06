Taylor Swift ya tiene orden de restricción contra su acosador: ‘Me hace temer por mi seguridad’

Taylor Swift ha conseguido la orden de restricción en contra de su acosador a casi un año de que el sujeto se presentara en su residencia por primera vez. De esta manera, la famosa puede vivir con un poco más de tranquilidad.

Taylor Swift pone una orden de restricción contra su acosador

Y es que cuando eres una superestrella del tamaño de Taylor Swift, conoces los aspectos más oscuros de la fama, como le tocó cuando hubo eventos repetidos de un hombre que acosaba a la famosa y acudía a su casa en Los Ángeles con la intención de encontrarla.

Taylor Swift en los Grammy 2025. ı Foto: Invision

La juegza Debra R. Archuleta le ordenó al acosador que mantenga su distancia con la cantante de ‘Blank Space’ de mínimo 100 yardas de la cantante hasta el 30 de junio.

TE RECOMENDAMOS: Tres lesionados Integrantes de La Garra Norteña tienen brutal accidente al caer de un cuarto piso

Swift solicitó la orden de restricción el 6 de junio, escribiendo: “Me han informado que el Sr. Wagner hizo varias declaraciones sobre vivir en mi propiedad (no es cierto), estar en una relación conmigo (no es cierto), creer que soy la madre de su hijo (no es cierto), y necesitar verme en persona, todas las cuales son falsas y desconectadas de la realidad”, dijo, según de Billboard.

“No comparto públicamente mi domicilio y nunca he compartido mi dirección ni la ubicación de mi residencia en Los Ángeles con el Sr. Wagner”, añadió Swift. “Por lo tanto, el hecho de que el Sr. Wagner haya determinado dónde resido y haya visitado la propiedad varias veces, negándose a irse y alegando que necesita acceder, me hace temer por mi seguridad y la de mi familia”.

Taylor Swift está en busca de una orden de restricción contra un acosador que amenazó su vida e intentó entrar en su casa de Los Angeles.



Él afirmó falsamente que ella era la madre de su hijo y escribió cartas delirantes sobre estar con ella, informó TMZ. pic.twitter.com/qWvJpd6viT — Sónica (@Sonica_mx) June 9, 2025

¿Quién es el acosador de Taylor Swift?

El acosador de Taylor Swift tiene 45 años de edad y se llama Brian Jason Wagner y se sabe que el interés por la famosa surgió cuando él estaba en prisión. La primera vez que apareció en la residencia de la celebridad fue en julio del 2024.

En ese momento, se afirmó que llevaba una botella de vino, la cual podría ser utilizada como un arma. También se menciona que trató de recoger el correo de la celebridad. Siguió visitando la residencia hasta el mes pasado.

Los fans de Taylor Swift celebran que la famosa haya recibido el favor del juez en el caso contra su acosador, pues de esta manera se puede asegurar la seguridad de la intérprete de ‘So Long, London’ y que pueda vivir su vida con tranquilidad.