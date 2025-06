Carlos González, único sobreviviente de Grupo Fugitivo habla ante la fiscalía

La Fiscalía de Tamaulipas informó que el vocalista y único sobreviviente de Grupo Fugitivo, Carlos González, ya ha sido entrevistado sobre los hechos ocurridos durante el pasado 25 de mayo.

Ya habló el único sobreviviente de Grupo Fugitivo

El fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica, informó que Carlos González de Grupo Fugitivo fue entrevistado y sus declaraciones han sido integradas a la carpeta de investigación en torno al asesinato de la agrupaciones de música regional mexicana.

“Se le entrevistó, se analizaron los vídeos y se ha tomado declaración a todas las personas involucradas en el caso. Todas están incluidas en las líneas de investigación”, reveló Barrios Mojica durante una conferencia con medios de comunicación en Ciudad Victoria.

En ese sentido, el funcionario aseguró que el crimen en el que estuvieron involucrados los músicos no quedará impune, por lo que se busca seguir investigando hasta llegar a los culpables.

“Estamos en el proceso de cotejo. No podemos prejuzgar, pero vamos en buenos tiempos; los peritos están trabajando, es un asunto estrictamente pericial”, finalizó al respecto.

¿Qué les pasó a los integrantes de Grupo Fugitivo?

Fue varios días después de que se diera a conocer la desaparición de la banda que se localizaron cinco cuerpos sin vida que fueron identificados como los integrantes de Grupo Fugitivo.

De acuerdo con la información de la fiscalía, los músicos fueron secuestrados alrededor de las 22:00 horas del 25 de mayo en una camioneta negra que ha sido supuestamente vinculada con una facción del cártel del Golfo, llamada ‘Los Metros’.

Investigaciones de búsqueda de los integrantes del grupo musical "Fugitivo" de Reynosa, llevaron a las autoridades a una zona en la que localizaron 5 cuerpos sin vida.

La Vocería de Tamaulipas informó que debido a las características preliminares pudieran corresponder a las… pic.twitter.com/DhPC32LrLh — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 29, 2025

Se supo que Carlos González, también de la banda, se mantuvo con vida y no fue privado de la libertad por haberse retrasado y no alcanzar a sus compañeros en el lugar del evento que amenizaron en Reynosa. “Ya no estaban, no había nadie, ni carros, ni gente. Me fui”, explicó el cantante en una entrevista pasada.

A pesar de todo, los familiares de Grupo Fugitivo no reconocen las muertes de los músicos, señalando que no se encontró ropa ni identificaciones, solo fragmentos óseos, lo que para ellos no son pruebas concluyentes.