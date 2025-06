El momento en que Taraji P. Henson apareció como la madre de Brad Pitt en The Curious Case of Benjamin Button, en español, El Curioso Caso de Benjamin Button (2008), marcó un hito en su carrera. La actriz, hoy reconocida por su papel de “Cookie Lyon” en Empire, y recientemente por protagonizar Harta de Netflix, recordó este papel en su libro de memorias Around the Way, donde aprovechó para relatar sus vivencias durante la filmación.

Taraji interpretó a Queenie, una mujer sureña que acoge al bebé Benjamin, quien nace con un envejecimiento acelerado y va “invirtiendo” su edad. Este personaje exigió que Taraji pasara de los 26 a los 71 años, apoyándose en prótesis, vestuario y una transformación física notable, considerada por ella misma como “el mayor reto de su carrera”. En The Curious Case of Benjamin Button, o El Curioso Caso de Benjamin Button, Queenie representa el amor incondicional: una mujer que consuela a Benjamin cuando otros lo rechazan.

Sin embargo, el reconocimiento no siempre fue acompañado de remuneración justa. En sus memorias, Taraji P. Henson revela que recibió menos del 2 % del salario de Brad Pitt e incluso cubrió sus propios gastos de estancia durante el rodaje en Nueva Orleans.

El sueldo que finalmente percibió fue de aproximadamente 40 000 USD, una cantidad que la dejó “desgarrada”, especialmente considerando la magnitud del filme y su rendimiento en taquilla.

A pesar de las injusticias económicas, Henson recalca que el papel fue emocionalmente revelador. Actuar justo después de perder a su padre le aportó una carga espiritual significativa.

Así fue cuando Taraji P. Henson, de Harta, salió en El Curioso Caso de Bejamin Button

El rodaje bajo la dirección de David Fincher y la adaptación de F. Scott Fitzgerald, escrita por Eric Roth, resultó una experiencia enriquecedora. Taraji P. Henson aprendió de la exigencia de Fincher, quien insistía en múltiples tomas para perfeccionar cada escena. Además, el entorno de Nueva Orleans, aún resquebrajado tras el huracán Katrina, aportó un tono melancólico que se reflejó en la narrativa.

Taraji P. Henson en 'El Curioso Caso de Benjamin Button' ı Foto: X @levmauc

Hoy, Taraji P. Henson ve en The Curious Case of Benjamin Button una obra trascendental en su trayectoria. No solo por la nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, sino porque la interpretación de Queenie le permitió explorar temas de duelo, maternidad y empatía. La actriz demuestra que, a veces, el valor artístico trasciende los honorarios: esa encarnación de una madre protectora ante la adversidad sigue siendo uno de sus trabajos más queridos y recordados.

Este capítulo de su carrera no solo enfatiza su versatilidad actoral, sino también las desigualdades persistentes en la industria. Un relato que combina triunfo creativo, dolor personal y la lucha por el reconocimiento.