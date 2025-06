Esto se sabe de la ‘boda’ de Manelyk y Caramelo | VIDEO

La primera edición de La Casa de los Famosos All Star, transmitida por Telemundo, llegó a su fin el 2 de junio, donde el gran ganador fue Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”. Durante el transcurso del reality, llamó la atención su relación cercana —y con tintes románticos— con la influencer y exestrella de Acapulco Shore, Manelyk González.

Después de su victoria, Caramelo y Manelyk no se han separado, lo que genera emoción entre sus fans. Han sido vistos en eventos sociales, escapadas románticas y desayunos íntimos, dejando entrever que su conexión traspasó las cámaras. Recientemente, ambos generaron gran revuelo al publicar una fotografía en la que aparentaban estar casándose.

La imagen, que se volvió viral en redes sociales, los muestra frente a un altar con un letrero que da la bienvenida a los supuestos invitados de su boda, presuntamente celebrada el 15 de junio.

En las imágenes, Mane luce un vestido blanco de novia y un ramo de flores rosadas, mientras que Caramelo aparece con un atuendo informal color blanco. Las fotos, que llevan el logotipo de una cadena televisiva, despertaron rumores sobre si el enlace matrimonial fue real o parte de una producción. La expectativa creció al punto de hacer tendencia el tema en redes.

Además, también circularon varios videos donde se ve a la pareja celebrando la supuesta boda en un lugar tropical, pues se aprecian varias palmeras al fondo.

@fantasia903 Queeeeeee ya se casaron 🥹🐦🍫@manelyk_oficial @elcaramelodechocolate Dios me los bendiga mis amores Carameli 🍬🐦💓 ♬ sonido original - Amor eterno

Esto se sabe de la ‘boda’ de Manelyk y Caramelo

Pese a la emoción que generó la supuesta celebración de Manelyk y Caramelo, el periodista Pablo Chagra aclaró la situación desde sus cuentas oficiales, revelando la verdad detrás del aparente enlace.

“Esto se trata de un programa especial, una publicidad que le llaman, no sé si vaya a salir por las pantallas de Telemundo o de un ressort, pero se trata de un especial, algo que están grabando para hacer promoción de una cosita que se viene pronto… pero no, no se casó Manelyk, para que no tengan eso”, explicó. Pese a ello, elogió el porte de la influencer, afirmando: “De que se ve preciosa, sí se ve preciosa de novia…”.

Aunque la supuesta boda solo fue una estrategia promocional, la relación entre Manelyk y Caramelo parece ir viento en popa. Recientemente, ella compartió en redes sociales postales de un viaje que realizaron juntos a un destino de playa. Las imágenes muestran una experiencia muy romántica: cenas a la luz de las velas, champagne y caminatas en la arena. Incluso, según relató, sus zapatillas quedaron olvidadas a mitad de la playa por lo bien que la estaban pasando.

Así, la relación nacida en La Casa de los Famosos All Star sigue dando de qué hablar, aunque aún no llegue al altar oficialmente.