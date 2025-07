Recientemente en redes sociales se compartieron fotos que supuestamente corresponderían al interior de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 3.

Filtran fotos de cómo se ve La Casa de los Famosos México 3

El creador de contenido y periodista de espectáculos Pablo Chagra compartió a través de sus redes sociales imágenes del supuesto interior de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 3.

“Me las mandaron, me impactaron, pero ¿quién soy yo para no compartirlas contigo?”, comentó Chagra en un video que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok e Instagram.

Las fotografías muestran lo que sería el set remodelado del popular reality show, con nuevos colores, espacios amplificados y una estética más moderna que contrasta con la de la primera edición. Aunque no hay confirmación oficial por parte de Televisa o Vix, productoras del programa, el contenido ha generado gran expectativa entre los seguidores del formato.

En las imágenes, se aprecian zonas comunes como una sala en colores rosas y rojizos, sofás minimalistas, una cocina más luminosa y habitaciones a las que aún les hacen falta arreglos. También se menciona la posible adición de nuevos espacios para retos y convivencia, algo que podría cambiar la dinámica dentro de la casa.

La Casa de los Famosos México, que en su primera edición contó con figuras como Wendy Guevara, Nicola Porcella y Sergio Mayer, fue uno de los mayores éxitos televisivos de 2023. Desde entonces, la expectativa por una nueva temporada ha ido en aumento.

Algunos usuarios de redes sociales expresaron dudas sobre la autenticidad del material, pidiendo pruebas o confirmación por parte de la producción.

Exclusiva #chismillennial te muestro parte de los interiores 😱 pic.twitter.com/KeYkuwJtqY — Pablo Chagra (@pablo_chagra) July 6, 2025

Pablo Chagra, conocido por tener acceso a exclusivas del mundo del entretenimiento, ha adelantado en semanas anteriores algunos posibles nombres para la tercera temporada del reality, aunque ninguno ha sido confirmado oficialmente. Hasta ahora, Facundo, Olivia Collins y Aarón Mercury son los tres habitantes revelados para esta edición.

Mientras tanto, los fanáticos de La Casa de los Famosos México 3 continúan atentos a cualquier pista que revele quiénes integrarán el nuevo elenco y cuándo será la fecha exacta del estreno. Por lo pronto, estas imágenes compartidas por Chagra han reavivado la conversación y aumentado la expectativa por lo que podría ser una edición aún más explosiva.