¿Ninel Conde estará en La Casa de los Famosos México 3? Así se habría filtrado EN VIVO | VIDEO

La Casa de los Famosos México 3 se encuentra cada vez más cerca y entre los artistas confirmados y las especulaciones, hay varios nombres de personalidades que podrían acompañar a Facundo, Olivia Collins, Aaron Mercury y Alexis Ayala en el reality show de aislamiento.

Se dice que Ninel Conde puede ser una de las habitantes para La Casa de los Famosos México 3, al aparecer en algunas de las listas más populares de filtraciones. Sin embargo, fue un descuido en vivo lo que habría destapado que los rumores podrían ser ciertos.

¿Ricardo Margaleff filtró la participación de Ninel Conde?

Fue en plena entrevista con Alexis Ayala que el nuevo conductor del programa, Ricardo Margaleff, cometió lo que parece ser una indiscreción en la que habría revelado quién es la próxima habitante en ser revelada en el programa.

Ayala aseguraba no tener muchos atributos, pues han pasado años desde que formó parte de Solo para mujeres. Sin embargo, fue ahí que el presentador, al querer ayudarlo, tuvo un desliz con el que rompió con el misterio sobre los habitantes restantes del programa.

“Siempre está el calzón y la faja de Ninel Conde que te ayuda a subir la pompi“, dijo Ricardo Margaleff. Aunque breve, el comentario fue suficiente para desatar una vez más las especulaciones en torno a que ‘El Bombón Asesino’ estará en el programa, como lo han deseado los fanáticos desde hace tiempo.

A pesar de ello, otros recordaron que la famosa contaba con un negocio de fajas, por lo que cabe la posibilidad de que a eso se refería el conductor cuando hizo la referencia y quizás, el público fue quien confundió esto con un desliz.

Por su parte, Ninel Conde ha confesado anteriormente que sí ha tenido la posibilidad de entrar a La Casa de los Famosos México y la versión americana también, aunque siempre se arrepiente al último momento y hace lo posible para que se caiga la propuesta.

“Es la tercera temporada que me hacen el favor de invitarme, tanto en la de allá como en esta, y pues si entramos en pláticas pero yo entro en pánico y siempre pido algo que sé que me van a decir que no y digo que no”, dijo a finales de mayo.

Queda esperar para saber si hay posibilidad de ver a la actriz en el reality show.

Entrevista completa a Alexis Ayala (min 21:50)