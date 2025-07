El escándalo protagonizado por Ximena Pichel, conocida como “Lady Racista”, continúa generando repercusiones. En este caso, su expareja, el actor Aarón Beas, habló sobre el episodio en el que ella insultó a un policía en Ciudad de México, calificándolo como un grave desequilibrio emocional que requiere atención profesional. En una entrevista en Sale el Sol, Beas confirmó que Pichel ha asistido a consulta psiquiátrica por su carácter: “Tiene un desequilibrio y necesita ayuda profesional”. Además, dijo que sufre de “trastorno de personalidad”.

El actor, modelo desde los años ochenta y participado en producciones como María Mercedes, Mirada de mujer y la serie Club de Cuervos, comentó que el vínculo con Ximena terminó hace 15 años. Desde hace más de un año dejaron de tener comunicación, en parte por diferencias en la crianza de su hijo, Patricio, de 16 años.

Actor que era esposo de Ximena Pichel, ‘Lady Racista’, dice que ella necesita tratamiento psiquiátrico

En entrevistas previas, el actor y exesposo de “Lady Racista”, Aarón Beas ya había ofrecido disculpas públicas “a nombre de mi hijo”, explicando que el joven actuó de forma inmadura al involucrarse en el altercado tras viralizarse el video: “Casi no he podido dormir, estoy pues mal… está muy espantado, muy arrepentido… está llorando”.

Beas insistió en que Ximena Pichel no ha comprendido la dimensión del daño causado, pues sigue resistiéndose a tratarse con el psiquiatra: “Ella no se da cuenta del daño que provoca… tiene un trastorno de personalidad y la medicaron, a mí no me recetaron nada, a ella sí”. Además, confesó que se alejó de la relación porque los conflictos emocionales le resultaban insostenibles: “Yo no quería verla, me dañó mucho emocionalmente… es muy difícil estar cerca de alguien que no reconoce que necesita tratarse”.

El actor mostró preocupación por Patricio, quien fue objeto de críticas por defender a su madre: “Es un adolescente de 16 años, inmaduro, se dejó llevar por ver a su madre tan mal… eso no justifica los hechos”. Beas lamentó que no pueda participar en la educación de su hijo, pues afirma que Pichel no le permite acercarse: “Ella no permite que intervenga. He tratado de reeducarlo”.

Con este testimonio, Aarón Beas busca distanciarse de las actitudes de “Lady Racista”, defender el bienestar emocional de su hijo y subrayar la urgencia de que Ximena Pichel acepte ayuda psicológica para evitar escenas como la del video viral. Además, han salido a la luz otros videos donde se aprecian los erráticos comportamientos de la mujer de origen argentino.