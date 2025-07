Yolanda Andrade comparte VIDEO de su rehabilitación: ‘Lo que hay es frustración’

Yolanda Andrade se ha mostrado abierta a enseñar al público sobre los detalles de su recuperación, después de haber atravesado una etapa extremadamente delicada de su salud hace unos meses.

Tras haber enfrentado fuertes rumores sobre su enfermedad e incluso de muerte, Yolanda Andrade ha decidido compartir con honestidad este delicado momento de su vida, donde se encuentra en medio de una rehabilitación para poder retomar sus actividades.

¡Se acabaron los rumores! 🚫 Yolanda Andrade reaparece en videollamada y deja claro que sigue más viva que nunca😅



Una inesperada publicación en la revista Quien el pasado 10 de marzo, provocó una serie de fuertes rumores sobre la posible muerte de Yolanda Andrade. Esto ha sido… pic.twitter.com/gSQ2UO52hA — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 11, 2025

Recordemos que en 2023, la conductora fue diagnosticada con aneurisma cerebral, y recientemente se ha especulado sobre si también padece esclerosis múltiple. En 2024, se informó sobre un deterioro importante en su salud, lo que la llevó a dar un paso lejos del ojo público

Yolanda Andrade comparte video de su rehabilitación

A través de su cuenta de Threads, la actriz compartió un video en el que la podemos ver simplemente subiendo y bajando unas escaleras de madera, mientras que se encuentra muy atenta en casa paso que da.

En la descripción menciona: "Les comparto un poco de lo que mi vida diaria cambió por completo. NO siempre tienes ganas, lo que hay es frustración en algunos momentos. Depresión y mucha, pero NO me voy a quedar en la LONA", comenzó en su reflexión.

“Si yo puedo… ¡Tu también! Seguro. Mis mejores deseos para alguien en donde estés. Con Cariño", finaliza su mensaje, con el que busca alentar a las personas que también se encuentren atravesando un momento complejo.

Si bien de momento, Yolanda Andrade no ha detallado el protocolo médico que le fue asignado, se infiere que ha continuado con un tratamiento integral de rehabilitación física y psicológica. Además, parece que su trabajo en terapia física está enfocado en mejorar la fuerza muscular, la movilidad funcional y la coordinación.

