Tras el escándalo entre Fabiola Martínez y Alex Montiel, volvió a circular un video que muestra cómo Karla Panini se enteró de que su entonces esposo, Américo Garza, mantenía un romance paralelo con Fabiola, antes de involucrarse con el polémico Escorpión Dorado. La situación se remonta a mediados de 2015, cuando Fabiola Martínez, conductora e influencer regiomontana, confesó en una entrevista para TV Notas en 2020.

“La verdad sí tuve una relación íntima con Américo Garza. Fue a mediados de 2015, en un tiempo en el que mi matrimonio tuvo una fractura y mi entonces esposo y yo nos dimos un tiempo… nuestra aventura se dio durante esta gira y los dos acordamos que cuando regresáramos a Monterrey, íbamos a terminar…”, contó Fabiola.

Así fue la reacción de Karla Panini al enterarse que Américo Garza la engañó con Fabiola Martínez: ‘¡Dejé todo por ti!’

El vínculo ocurrió durante la gira de Guerra de chistes en Estados Unidos, donde Américo Garza era quien gestionaba los eventos. Fabiola explicó que él le “tiró los perros”, tratándola como reina, con mucho “verbo”. Aunque inicialmente pactaron finalizar su romance al regresar a Monterrey, siguieron viéndose en secreto, incluso coincidían en el gimnasio.

Fue a principios de 2016 cuando Fabiola descubrió una conversación telefónica en la que reconoció claramente la voz de Karla Panini, confirmándole que Américo sostenía dos relaciones simultáneas: una con ella y otra con Panini. Tal revelación llevó a Fabiola a confrontar públicamente al empresario, quien finalmente aceptó mantener una relación con Panini, justificándose como víctima.

La noticia llegó hasta Karla Panini, a quien Fabiola buscó para mostrarle mensajes y evidencias. Según el relato, Panini se conmovió y lloró al verlos: “Ella los leyó, lloró y me dijo que yo era la prueba que Dios le había enviado”, recordó la conductora.

La confrontación se tornó tensa cuando Américo llegó al lugar; intentó agredir a Fabiola, pero Panini lo defendió, gritándole que dejara a la conductora en paz. “Al verme, él me quería pegar, pero ella se metió, le gritaba: ‘Déjala, eres un falso... mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo’”, comentó.

“Le decías a ella que la amabas, y ella sólo jugó contigo porque ella no te quiere, y mira lo que me hiciste; yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana (Karla Luna), hice mucho, ¡y mira lo que me hiciste!”, sería lo que le dijo Karla a américo, según agregó Fabiola.

Meses después (aproximadamente un mes tras el episodio), Panini y Américo contrajeron matrimonio, lo que Fabiola describió como un cambio inesperado tras la confrontación.

En 2020, Fabiola Martínez admitió que tardó cuatro años en contar su verdad porque su carrera no se basa en escándalos, pero decidió romper el silencio para limpiar su nombre y cerrar un ciclo. Incluso habló de su conciencia: “Gente que conocía mi historia me escribía y me decía: ‘Ya cuéntalo todo’”.