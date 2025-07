Muere Chuck Mangione a los 84 años, leyenda del jazz conocido por ‘Feels so Good’

Chuck Mangione, leyenda del jazz y ganador de dos premios Grammy, falleció a los 84 años el 22 de julio de 2025, mientras dormía en su hogar en Rochester, Nueva York, según información de The Hollywood Reporter. Con una trayectoria que incluyó más de 30 álbumes y 14 nominaciones al Grammy, alcanzó la fama global con su emblemático tema “Feels So Good” en 1977, que llegó al número 4 en la lista Billboard Hot 100.

Mangione también creó “Give It All You Got”, sencillo que se convirtió en el himno de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, y sus composiciones formaron parte de eventos de alto perfil como los Juegos de 1976 y 1980. Además, incursionó en la televisión como personaje recurrente en la serie King of the Hill.

Los seguidores del artista destacan en redes sociales su espíritu entusiasta, su cercanía con los fanáticos, con quienes solía compartir autógrafos al pie del escenario. Chuck Mangione no sólo elevó el jazz, sino que también entrelazó su música con la cultura popular de una forma inolvidable.

