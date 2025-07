La noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne, el emblemático vocalista de Black Sabbath y pionero del heavy metal, conmocionó al mundo el 22 de julio de 2025. A sus 76 años, murió en su residencia de Buckinghamshire, rodeado de su esposa Sharon Osbourne y sus hijos, tras enfrentar durante décadas la enfermedad de Parkinson.

Sharon Osbourne reaparece tras la muerte de Ozzy; reacciona a homenajes a su esposo en redes

La primera reacción de Sharon no tardó en llegar. A través de redes sociales, agradeció las innumerables muestras de cariño que comenzaron a recibirse tras los homenajes a su esposo. Dirigiéndose especialmente a figuras como Gavin Rossdale y al locutor de la BBC Jack Saunders, respondió con emotivo “Dios te bendiga” a sus mensajes de recuerdo.

“Trayendo la triste noticia… el mismísimo Príncipe de las Tinieblas… cuyo segundo álbum, Paranoid, sigue siendo sin duda el álbum de metal más influyente…”, comentó Saunders al aire. A lo que Sharon Osbourne contestó: “Jack gracias por tu tributo a Ozzy esta noche. Dios te bendiga”.

Locutor de la BBC Jack Saunders, da mensaje por la muerte de Ozzy Osbourne ı Foto: Captura de pantalla IG @jackxsaunders

Para la exmánager de su esposo, asumir este momento público ha sido difícil, pero necesario ante la catarata de condolencias. Agradeció los tributos de artistas legendarios como Elton John, Brian May y Jack White, quienes destacaron que Ozzy “era una verdadera leyenda” y “un pionero del rock”.

Sharon y Ozzy Osbourne, un matrimonio popular en el mundo del espectáculo

El legado musical de Ozzy Osbourne es incuestionable: vocalista en los discos Paranoid, Master of Reality y Blizzard of Ozz, así como autor de temas icónicos como “Crazy Train”, “No More Tears” y “Mr. Crowley”.

Su última actuación fue el 5 de julio en Villa Park, Birmingham, en el concierto benéfico Back to the Beginning, organizado por Sharon, donde se reencontró con Black Sabbath y recaudó millones para causas sociales.

Sharon Osbourne, figura clave en la carrera de su marido, fue responsable de gestar el importante festival Ozzfest en 1996 y lo convirtió en una de las giras más emblemáticas del género. También acompañó a Ozzy durante intervenciones quirúrgicas, explosiones personales y batallas públicas, incluyendo una crisis de adicciones en 2016 que casi fractura su matrimonio.

Finalmente, Sharon reiteró su petición de privacidad para la familia, en un momento de profundo dolor tras la pérdida del hombre que consideraba “su alma gemela”, con quien compartió más de cuarenta años de vida, fama y batallas.

La partida de Ozzy Osbourne marca el fin de una era para el heavy metal y la televisión de reality. Más que una leyenda del rock, extraordinario en vida por su voz, su espíritu rebelde y su rehabilitación pública, deja un legado sentimental que Sharon Osbourne, con dignidad y gratitud, ha honrado al pie del cañón tras su partida.