La influencer y cantante Lele Pons y su esposo, el artista urbano Guaynaa, anunciaron con alegría el nacimiento de su primera hija. La noticia fue compartida por Lele a través de su cuenta oficial de Instagram este domingo. La bebé nació el pasado sábado 26 de julio de 2025.

Lele Pons y Guaynaa anuncian que ya son padres con tiernas FOTOS junto a su bebé

La publicación incluyó dos imágenes llenas de ternura: en una se ven las manos entrelazadas de la recién nacida, su madre y su padre; en la segunda, se muestra un pequeño pie de la bebé. Como pie de foto, Lele escribió simplemente: “Eloísa July 26, 2025”. Esta sencilla frase bastó para desatar una ola de reacciones en redes sociales por parte de amigos, colegas del medio artístico y millones de seguidores.

Desde que hicieron pública su relación, Lele Pons y Guaynaa se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento latino. Su boda, celebrada en 2023, fue un evento muy comentado, al que asistieron personalidades como Paris Hilton, Chayanne y Kim Kardashian.

El embarazo fue anunciado varios meses después, con una sesión de fotos que rápidamente se volvió viral. Posteriormente, realizaron una fiesta de revelación de sexo que fue viral debido a que lanzaron pintura rosa a los invitados e invitadas, a quienes la pareja solicitó que asistieran vestidos de color blanco.

Tras la publicación del anuncio del nacimiento de Eloísa, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación. Figuras del espectáculo también expresaron su alegría y buenos deseos para la nueva familia. Frases como “¡Felicidades papás hermosos!”, “Bienvenida, Eloísa” y “¡Qué bendición más grande!” se multiplicaron entre los comentarios.

Aunque hasta el momento no se han compartido imágenes completas del rostro de la bebé, la pareja ha dejado claro que vive un momento de plenitud. Se espera que en las próximas semanas compartan más detalles sobre su nueva etapa como padres.

Este nuevo capítulo en la vida de Lele Pons, conocida por su participación en The Secret Life of Lele Pons y por éxitos musicales como “Celoso”, y de Guaynaa, intérprete de “Rebota” y colaborador frecuente en giras y álbumes como BRB Be Right Back, marca un giro emotivo en sus carreras y vidas personales.

La llegada de Eloísa representa una nueva inspiración para ambos artistas, quienes han declarado en diversas ocasiones su deseo de formar una familia. Sin duda, su historia sigue cautivando a millones y ahora lo hace con una nueva protagonista, su hija.